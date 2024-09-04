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تكنولوجيا وعلوم
موظفى غوغل ينتقدون أداة الذكاء الاصطناعى المخصصة لإدارة اجتماعات الشركة
Lebanon 24
04-09-2024
|
03:15
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قدمت شركة غوغل فى أداة ذكاء اصطناعي جديدة لإدارة اجتماعات الشركة الشهرية، وهذا يزعج بعض الموظفين، فإن الأداة الجديدة تسمى "Ask" والهدف منها هو إدارة اجتماعات غوغل الشهرية المعروفة داخليًا، والتى تعمل كوسيط بين كبار المسؤولين التنفيذيين في جوجل والموظفين، كما تعمل على تلخيص وإعادة صياغة الاستفسارات التى يقدمها الموظفون للإدارة للنظر فيها.
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ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان موظفو غوغل يستخدمون أداة تسمى Dory لإرسال الأسئلة والتصويت عليها إلى الإدارة العليا، والآن، غيرت أداة الذكاء الاصطناعى الجديدة الأمور.
اقترح متحدث باسم جوجل، أن النهج الجديد ضاعف من تفاعل الموظفين ومشاركتهم خلال هذه الاجتماعات، ويقول أحد التقارير أن 1٪ فقط من الموظفين طرحوا أسئلة في هذه الاجتماعات من قبل، ومع ذلك، على الرغم من أن الأداة الجديدة تبدو مفيدة للشركة، إلا أن بعض الموظفين متحفظون.
وذكر بعض الموظفين أنهم نادراً ما يحضرون الاجتماعات أو يطرحون الأسئلة، حيث بدا الأمر بلا جدوى بالنسبة لهم الآن، فقد ورد أن الموظفين يزعمون أن أداة الذكاء الاصطناعي هذه تؤثر على فكرة المحادثات الهادفة بين الموظفين والقيادة.
ويبدو أن بعض الموظفين يعتقدون أن الأداة الجديدة تساعد فريق القيادة على التهرب من سياق الأسئلة. ( اليوم السابع)
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