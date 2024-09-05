Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" تطلق خاصية كتابة التعليقات على "الستوريز"

Lebanon 24
05-09-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1243096-638611373164661424.jpeg
Doc-P-1243096-638611373164661424.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتاحت منصة إنستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، خاصية جديدة تسمح بكتابة التعليقات على المنشورات المصورة القصيرة Instagram Stories، والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.

الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين بإمكانية التعليق على القصص المصورة، ما يخلق نقاشاً بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وذلك بدلاً من الاكتفاء بإرسال التعليق في رسالة خاصة DM إلى صانع المحتوى.
Advertisement

ولكن خاصية التعليقات على "الستوريز" مازالت محدودة، فلن يتمكن أي من المتابعين من كتابة تعليق عام على القصص المصورة للمستخدم، إلا إذا كان الطرفان يتابع كل منهما الآخر.

وتعتبر الخاصية الجديدة واحدة من سلسلة خطوات تتخذها إنستجرام لجعل "الريلز"، و"الاستوريز" مساحة لمشاركة المحتوى والتفاعل الاجتماعي بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وكذلك بين الأصدقاء والعائلة، وليست مجرد مساحة لنشر المحتوى الاستهلاكي، والذي يتصفحه المستخدم سريعاً عبر سحب الشاشة لأعلى.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:40 | 2024-09-05
02:32 | 2024-09-05
02:30 | 2024-09-05
00:22 | 2024-09-05
23:00 | 2024-09-04
16:16 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24