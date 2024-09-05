29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" تطلق خاصية كتابة التعليقات على "الستوريز"
Lebanon 24
05-09-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أتاحت منصة إنستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، خاصية جديدة تسمح بكتابة التعليقات على المنشورات المصورة القصيرة Instagram Stories، والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.
الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين بإمكانية التعليق على القصص المصورة، ما يخلق نقاشاً بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وذلك بدلاً من الاكتفاء بإرسال التعليق في رسالة خاصة DM إلى صانع المحتوى.
Advertisement
ولكن خاصية التعليقات على "الستوريز" مازالت محدودة، فلن يتمكن أي من المتابعين من كتابة تعليق عام على القصص المصورة للمستخدم، إلا إذا كان الطرفان يتابع كل منهما الآخر.
وتعتبر الخاصية الجديدة واحدة من سلسلة خطوات تتخذها إنستجرام لجعل "الريلز"، و"الاستوريز" مساحة لمشاركة المحتوى والتفاعل الاجتماعي بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وكذلك بين الأصدقاء والعائلة، وليست مجرد مساحة لنشر المحتوى الاستهلاكي، والذي يتصفحه المستخدم سريعاً عبر سحب الشاشة لأعلى.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
22:14 | 2024-09-04
04/09/2024 10:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
15:00 | 2024-09-04
04/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
14:26 | 2024-09-04
04/09/2024 02:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:40 | 2024-09-05
انفجار وميض غامض فوق نهر النيل.. ورائد فضاء يوثّق اللحظة (فيديو)
02:32 | 2024-09-05
كويكب صغير اصطدم بالغلاف الجوي للأرض.. هل من أضرار؟
02:30 | 2024-09-05
هل من دور للزلازل في تكوين كتل الذهب؟
00:22 | 2024-09-05
رئيس كولومبيا يدعو للتحقيق في شراء برنامج بيغاسوس الإسرائيلي والتجسس على المعارضين
23:00 | 2024-09-04
هل يتنصت هاتفك عليك؟ .. شركة أميركية تكشف تفاصيل مذهلة!
16:16 | 2024-09-04
إنستغرام تُحدث ثورة في القصص.. التعليقات تصبح مرئية للجميع!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 18:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 18:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 18:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24