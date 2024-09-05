"إنستغرام" تطلق خاصية كتابة التعليقات على "الستوريز"

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أتاحت منصة إنستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، خاصية جديدة تسمح بكتابة التعليقات على المنشورات المصورة القصيرة Instagram Stories، والتي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها.الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين بإمكانية التعليق على القصص المصورة، ما يخلق نقاشاً بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وذلك بدلاً من الاكتفاء بإرسال التعليق في رسالة خاصة DM إلى صانع المحتوى.ولكن خاصية التعليقات على "الستوريز" مازالت محدودة، فلن يتمكن أي من المتابعين من كتابة تعليق عام على القصص المصورة للمستخدم، إلا إذا كان الطرفان يتابع كل منهما الآخر.وتعتبر الخاصية الجديدة واحدة من سلسلة خطوات تتخذها إنستجرام لجعل "الريلز"، و"الاستوريز" مساحة لمشاركة المحتوى والتفاعل الاجتماعي بين صناع المحتوى ومتابعيهم، وكذلك بين الأصدقاء والعائلة، وليست مجرد مساحة لنشر المحتوى الاستهلاكي، والذي يتصفحه المستخدم سريعاً عبر سحب الشاشة لأعلى.