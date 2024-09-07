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تكنولوجيا وعلوم

"إكس" تواجه عطلًا مؤقتًا.. آلاف البلاغات تُسجل قبل عودة الخدمة

Lebanon 24
07-09-2024 | 16:05
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أفاد موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني المختص بتعقب أعطال خدمات الإنترنت أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي شهدت عطلاً مفاجئاً يوم السبت استمر لأقل من ساعة.
 
العطل الذي أثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة بدأ في الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:28 بتوقيت غرينتش)، حيث سجل الموقع أكثر من 7743 بلاغاً بشأن توقف الخدمة.
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ومع تقدم الوقت، بدأ عدد البلاغات في التراجع، ليصل إلى أقل من 164 بلاغاً بحلول الساعة 11:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت غرينتش).

يستند موقع "داون ديتكتور" في تتبع تعطل الخدمات إلى تقارير الحالة الواردة من مصادر متعددة تشمل المستخدمين.

حتى الآن، لم تقدم منصة "إكس" أي تعليق رسمي على الحادث خارج ساعات العمل المعتادة. (سكاي نيوز) 
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