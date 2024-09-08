بلوتوث 6 ينطلق.. كيف ستغير الميزات المبتكرة طريقة تفاعلك مع أجهزتك الذكية؟

كشفت مؤسسة SIG، الرائدة في تنظيم وتطوير تقنية بلوتوث، عن الجيل السادس من هذه التقنية اللاسلكية، والذي يمثل التحديث الأكبر منذ إطلاق الجيل الحالي، بلوتوث 5، في عام 2016.

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ومن المتوقع أن يبدأ استخدام بلوتوث 6 في الأجهزة الجديدة العام المقبل، استناداً إلى نمط إطلاق بلوتوث 5.2 في عام 2020، والتي بدأت الأجهزة المتوافقة معه بالظهور في بداية 2022.



ويتميز بلوتوث 6 بمجموعة من التقنيات الجديدة، أبرزها تقنية "Bluetooth Channel Sounding"، التي تعزز من فعالية نقل البيانات عبر إطلاق موجات صوتية تُسهم في تحديد موقع الأجهزة واتجاهها بدقة.

هذا التحسين يفتح المجال لتطوير تطبيقات مبتكرة، مثل تحسين نظام تتبع الأغراض المفقودة عبر أجهزة مثل AirTag من أبل وSmart Tag من سامسونج، حيث يمكن لهذه الأجهزة إرسال موجات صوتية تلتقطها الهواتف الذكية لتحديد مواقع الأغراض بدقة أكبر.



وأضافت المؤسسة أن التقنية الجديدة توفر أمانًا محسنًا للاتصالات اللاسلكية، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتأمين الاتصال بين الأجهزة ضد الهجمات السيبرانية.

فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام ميزة القناة الصوتية لتأكيد الهوية الرقمية في التطبيقات التي تستخدم الهواتف الذكية كمفاتيح رقمية للأبواب الذكية أو السيارات، حيث يمكن للأبواب أو السيارات إصدار موجات صوتية يتلقاها الهاتف للتحقق من صحة المفتاح الرقمي للمستخدم.



بلوتوث 6 أيضًا يُعزز من الاستهداف الإعلاني عبر ميزة "Monitoring Advertisers"، التي تتيح للمتاجر تتبع الزوار في نطاقات مكانية محددة بدقة، وإرسال رسائل إعلانية غير متكررة عند مرور الهواتف الذكية في تلك المناطق، مما يُحسن من فعالية الاستهداف الإعلاني بشكل كبير.



كما يقدم الجيل الجديد ميزة "ISOAL" (Isochronous Adaptation Layer) التي تسهم في تحسين سرعة تبادل البيانات عن طريق تقسيمها ومعالجتها بسرعة أكبر، مما يتيح تجربة أفضل في بث الصوت والفيديو عبر الأجهزة اللاسلكية.



مع هذه التحسينات، يبدو أن بلوتوث 6 سيشكل قفزة نوعية في عالم التقنية اللاسلكية، مما يعزز من قدرات الأجهزة الذكية ويُحسن تجربة المستخدم بشكل ملحوظ. (الشرق)