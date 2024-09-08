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تكنولوجيا وعلوم

تفاصيل جديدة حول مواصفات وسعر هاتف iPhone SE 4 القادم من ابل

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:00
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بدأت شركة ابل في العمل على إصدارها الجديد من سلسلة هواتف iPhone SE، وتقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار.
تخطط ابل لإطلاق الجيل القادم من هواتف iPhone SE في حدث يعقد العام المقبل، وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بتحديث كامل للتصميم الخارجي مع ترقية في التكوينات الداخلية أيضاً.
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ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت من “TechBoilers community” أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بمجموعة من أعلى المواصفات، مع مستوى تسعير جيد.
كما تؤكد أحدث التفاصيل على أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بتصميم يحاكي iPhone 14 على أن يتميز بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالإصدار السابق من السلسلة.
من جانب أخر تدعم ابل هذا الإصدار بترقية في الآداء من خلال معالج A18 الذي يدعم SE 4، والذي يدعم أيضاً خفض إستهلاك الطاقة.
أيضاً من بين التغييرات المرتقبة في الهاتف في كاميرة Face ID التي تدعم تقنية التعرف على الوجه والتي تستبدل بها ابل زر التشغيل الرئيسي وTouch ID.
كما ينتقل هذا الإصدار لمنفذ USB-C على غرار الإصدارات المميزة من هواتف الأيفون، وتشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone SE 4 يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع تحسيتات في البرمجيات في الكاميرة لدفع صور أعلى جودة.
ومن المتوقع أن تدعم ابل الجيل القادم من هواتف أيضاً بزر “action”، على أن ينطلق الهاتف للأسواق في ربيع عام 2025 بسعر متوقع يتراوح بين 400 إلى 500 دولار.
(نبض)
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