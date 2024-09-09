قبل إطلاقه رسمياً.. إليكم 10 تسريبات جديدة عن هاتف "iPhone 16 Pro Max" المُنتظر





ومن بين جميع طرازات iPhone 16 التي من المقرر الإعلان عنها، يتحمس الجمهور للخليفة المفترض لجهاز iPhone 15 Pro Max، والذي يعد بلا منازع أفضل iPhone يمكنك شراؤه في عام 2024.

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بالتوازي، سرّبت شائعات حول هاتف iPhone 16 Pro Max، تتعلق بالحديث عن شاشة أكبر، وزر إضافي، وتقريب بصري لمسافة أطول. يبدو أن iPhone 16 Pro Max سيُطلق اليوم، حيث من المقرر أن يبدأ حدث"Apple" السنوي في أيلول بعد عدة ساعات.ومن بين جميع طرازات iPhone 16 التي من المقرر الإعلان عنها، يتحمس الجمهور للخليفة المفترض لجهاز iPhone 15 Pro Max، والذي يعد بلا منازع أفضل iPhone يمكنك شراؤه في عام 2024.بالتوازي، سرّبت شائعات حول هاتف iPhone 16 Pro Max، تتعلق بالحديث عن شاشة أكبر، وزر إضافي، وتقريب بصري لمسافة أطول.

ومن المؤكد تقريبًا أن الهاتف الجديد سيستفيد من العديد من ميزات "Apple Intelligence" أيضًا.



ونشر موقع "TechRadar" مجموعة من التسريبات المتعلقة بالهاتف قبل إطلاقه بشكل رسمي، وهي تأتي على الشكل التالي:

-من المتوقع أن يكلف iPhone 16 Pro Max ما لا يقل عن 1199 دولارًا أمريكيًا / 1199 جنيهًا إسترلينيًا / 2199 دولارًا أستراليًا.

- شاشة الهاتف قد تكون مقاس 6.9 بوصة.

- تسريبات التصميم تشير إلى زر التقاط جديد لالتقاط الصور.

- من المرجح أن يحصل iPhone 16 Pro Max على شريحة A18 Pro.

- توقع 8 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين.

-من المتوقع ظهور كاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل.

-هناك شائعات عن بطارية أكبر بسعة 4,676 مللي أمبير في الساعة.

- سيتم شحنه مع نظام التشغيل iOS 18.

- بعد فترة وجيزة من إطلاقه، من المفترض أن يحصل على "Siri" جديد أكثر ذكاءً وبعض ميزات "Apple Intelligence AI" المبكرة .

- يمكن أن تشمل خيارات الألوان الأبيض والأسود والرمادي والذهبي (TechRadar)