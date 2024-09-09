آبل ترفع الستار عن شريحة A18 في iPhone 16 بتقنية ARM!

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقريرها اليوم السبت، أن شركة آبل ستقدم شريحة المعالج الجديدة "A18" في أحدث هواتفها iPhone 16، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال حدث خاص يوم الاثنين المقبل.

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تُعد شريحة A18 تجسيدًا لأحدث تطورات تكنولوجيا المعالجات، حيث تُنتج باستخدام تصميم شريحة "في 9"، الذي يمثل أحدث ابتكارات شركة "آرم"، التابعة لمجموعة سوفت بنك.



من المقرر أن تُعقد فعالية أبل الخاصة بفصل الخريف في التاسع من أيلول، في مقر الشركة بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث ستكشف الشركة عن سلسلة جديدة من هواتف iPhone بالإضافة إلى تحديثات مهمة لأجهزتها وتطبيقاتها الأخرى.



وكانت شركة أبل قد أبرمت اتفاقًا مع شركة "آرم" في أيلول من العام الماضي، يمتد حتى ما بعد عام 2040، مما يعزز دور "آرم" في قطاع تكنولوجيا الرقائق. في تموز، أفادت شركة "آرم" بأن تصميم شريحة "في 9" يمثل 50% من العوائد المرتبطة بالهواتف الذكية، مما يدل على الأهمية الكبيرة لهذه التقنية في صناعة الهواتف المحمولة.



تُعد "آرم" صاحبة الملكية الفكرية لمعمارية حاسوبية تُستخدم في معظم الهواتف الذكية العالمية، حيث ترخصها لأبل ولشركات أخرى متعددة.

تستخدم آبل هذه التكنولوجيا في تصميم رقائق أجهزتها بما في ذلك هواتف iPhone وأجهزة iPad وأجهزة Mac.



تستعد شركة آبل أيضًا لإعادة تعريف نفسها كشركة تركز على الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت في حزيران عن مجموعة من الميزات الجديدة التي أطلقت عليها اسم "Apple Intelligence".

تشمل هذه الميزات تحسينات ملحوظة مثل النسخة المطورة من "سيري"، القدرة على توليد رموز تعبيرية مخصصة، وقدرات تحرير الصور باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

كما دخلت آبل في شراكة تمنح المستخدمين الوصول المجاني إلى شات جي بي تي من أوبن إيه آي، وطرحت بنية تحتية جديدة تحت مسمى "Private Cloud Compute" تهدف إلى تأمين بيانات المستخدم.



مع ذلك، فإن المتطلبات المتزايدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة صغيرة الحجم مثل الهواتف الذكية تجعل من تطوير تكنولوجيا الرقائق مسألة حيوية.

ويقتصر تشغيل ميزات "Apple Intelligence" حاليًا على أجهزة iPhone 15 Pro وPro Max التي تحتوي على شريحة A17 Pro، والتي تستخدم بنية ARM V8 السابقة.



يتابع المستثمرون باهتمام إطلاق iPhone 16 للحصول على أي تفاصيل إضافية قد تكشفها آبل حول موعد توفر الميزات الجديدة للمستهلكين.

من المتوقع أن تتبنى الشركة نهجًا تدريجيًا في تقديم هذه الميزات، حيث ستطلق بعضها أولاً وتضيف لغات ومناطق أخرى لاحقًا.

يجري حاليًا اختبار تجريبي لنظام التشغيل iOS 18.1، والذي يمثل التحديث الجديد لنظام iOS 18، والذي سيجلب الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل إلى هواتف iPhone.