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تكنولوجيا وعلوم

سماعات AirPods 4 الجديدة.. تقنيات عزل الضوضاء وتحسينات في الأداء

Lebanon 24
09-09-2024 | 23:00
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أعلنت شركة أبل عن إطلاق الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods 4، التي تأتي في إصدارين جديدين، حيث يقدم الإصدار الأكثر تطوراً ميزة العزل النشط للضوضاء (ANC)، التي تعد الأولى من نوعها في الإصدارات العادية غير الاحترافية (Pro).
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وأوضحت أبل أن السماعات الجديدة تتميز بمعمارية صوتية متقدمة تستخدم تقنيات تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم.
 
هذه التقنية تساعد في تحليل الأصوات المحيطة وعادات الاستماع الشخصية لتوفير تجربة استماع محيطية مخصصة (Personalized Spatial Audio).

تأتي AirPods 4 بتصميم جديد تم تحسينه من خلال تحليل آلاف التصاميم لآذان المستخدمين، مما يساهم في تحقيق راحة أكبر أثناء الاستخدام.
 
كما زُود الجيل الرابع بشريحة H2 التي توفر جودة صوت محسنة عند تشغيل المحتوى الصوتي أو إجراء المكالمات.

ومن بين المزايا الأخرى، تم تزويد السماعات بمستشعر الضغط (Force Sensor) الذي يسهل التحكم في تشغيل المحتوى الصوتي وإجراء المكالمات.
 
كما أضافت أبل ميزة "Conversation Awareness" التي تخفض الصوت تلقائيًا عند بدء محادثة مع شخص حول المستخدم، وتعيده إلى المستوى السابق عند انتهاء المحادثة.

تتمتع السماعات بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة من الاستخدام، وتصميم جديد للعلبة التي تدعم الشحن اللاسلكي، كما زودت بمكبر صوتي يساعد في العثور عليها باستخدام خدمة "Find My".

تتوفر AirPods 4 بسعر 129 دولارًا للإصدار الأساسي و179 دولارًا للإصدار المزود بالعزل النشط للضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت أبل تحديثات جديدة لسماعات الرأس AirPods Max وAirPods Pro2.
 
حصلت AirPods Max على إصدار جديد بمخرج USB-C وألوان جديدة تشمل الأسود والبنفسجي والأزرق والبرتقالي، بسعر 549 دولارًا، وستكون متاحة في الأسواق بدءًا من 20 سبتمبر، مع فتح باب الحجز المسبق اليوم.

أما AirPods Pro2، فقد حصلت على تحديث برمجي يشمل مزايا مثل وضع حماية السمع (Hearing Protection) وعزل الضوضاء في البيئات الصاخبة.
 
كما سيحصل المستخدمون على ميزة جديدة بنهاية العام وهي وضع لتحسين قدرات السمع (Hearing Aid Mode)، الذي يدعم المصابين بضعف السمع، ويتضمن اختبار سمع معترفاً به من قبل هيئات تنظيمية في أكثر من 100 دولة. (الشرق) 
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