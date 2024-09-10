أفضل الكومبيوترات المحمولة للدراسة الجامعية لعام 2024







في الوقت ذاته، هناك وفرة في الكومبيوترات المحمولة المعروضة بالسوق، ما يزيد صعوبة مهمة التركيز على جهاز يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

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أفضل الكومبيوترات المحمولة في ظل وجود الكثير من الموارد والكثير من مناهج الدورات التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، يكاد يكون في حكم المستحيل اجتياز مرحلة الدراسة الجامعية من دون الاعتماد على حاسوب محمول.في الوقت ذاته، هناك وفرة في الكومبيوترات المحمولة المعروضة بالسوق، ما يزيد صعوبة مهمة التركيز على جهاز يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

وهنا، يأتي دورنا لمعاونتك بهذا الأمر. إذ أجرينا من جهتنا، أبحاثاً واختبارات بهدف الوصول إلى أفضل الكومبيوترات المحمولة الملائمة لأغراض الدراسة الجامعية لعام 2024. وسواء كنت تبحث عن «ماك بوك»، أو حاسب محمول يعتمد على «ويندوز»، أو «كروم بوك» من أجل الدراسة، جمعنا لك بعض الاختيارات التي تلائم احتياجات الطلاب تماماً. وفيما يلي تفاصيل ثلاثة من أبرز الأجهزة التي وقع عليها اختيارنا.

* «ماك بوك إير إم 1» MacBook Air M1 - أفضل «ماك بوك» للطلاب.

مع طرح «إم 3 ماك بوك إير» بالأسواق، تكون شركة «آبل» قد تخلت تماماً عن نموذج «إم 1»، وجعلت من «إم 2 ماك بوك إير» الخيار الجديد صاحب التكلفة المعقولة، وذلك عند سعر 999 دولاراً.

أما نموذج «إم 1»، فلا يزال يعيش حصراً داخل المتاجر بسعر لا يتجاوز 649 دولاراً فقط.

اختيارك النموذج «إم 1» بدلاً عن «إم 2» أو «إم 3»، يكبدك خسارة مزايا الأداء التي يوفرها النموذجان الأحدث. أضف إلى ذلك أن «إم 1» يتسم بشاشة أصغر قليلاً تبلغ 13.3 بوصة، مقارنة بشاشة 13.6 بوصة في النموذجين «إم 2» و«إم 3».

علاوة على ذلك، تتميز الشاشات الأكبر بمستوى إضاءة أعلى يقدر بـ500 نيت، مقارنة بـ400 نيت في «إم 1». كما جرى تحسين مستوى دقة كاميرا الويب، من 720 بكسل في «إم 1» إلى 1080 بكسل في النموذجين الحديثين. وفيما يتعلق بالشكل الجمالي، يضم «النموذج 2» مساحة للكاميرا أكثر تسطيحاً من التصميم المدبب في نموذج «إم 1».



ومع ذلك، يبقى «إم 1 ماك بوك» قادراً على توفير أداء قوي في المجمل لمعظم المستخدمين، بجانب عمر طويل للبطارية يصل إلى 18 ساعة.



إذا كنت طالباً جامعياً، من الصعب أن تخطئ في اختيار «ماك بوك إير» صاحب التكلفة المقبولة.





أداء جيد



* «مايكروسوفت سيرفس لاب توب 7» Microsoft Surface Laptop 7 - أفضل بديل أمام الطلاب لـ«ماك بوك».



يعكس «سيرفس لاب توب 7» الجهود السابقة بمجال Arm - on - Windows، التي عانت من ضعف الأداء وقدرة محدودة على التوافق، بجانب فشل الكثير من تطبيقات x86 في العمل على نظام قائم على Arm. إلا أن الأداء تحسن هذه المرة، وكذلك مستوى التوافق.



لقد عاينَّا، في المجمل، أداءً قوياً من معالج Snapdragon X Elite، علاوة على عمر بطارية مذهل. وفي أثناء الاختبار، عمل «سيرفس لاب توب 7» طوال 20 ساعة تقريباً، أي أطول وقت تشغيل على الإطلاق لكومبيوتر محمول مقاس 13 أو 14 بوصة تولينا مراجعته، بما في ذلك «إم 3 ماك بوك إير».



ويفرض «سيرفس لاب توب 7» نفسه باعتباره منافساً قوياً لـ«ماك بوك إير» ليس على صعيد الأداء وعمر البطارية فحسب، وإنما كذلك فيما يخص تصميمه الأنيق والمتين.



كنا نتمنى لو أن خيار شاشة «أو إل إي دي» (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء) كان متاحاً. بجانب ذلك، سيتعين عليك تفحص مدى توافق الجهاز مع التطبيقات بالغة الأهمية لك قبل أن تقدم على شراء «سيرفس لاب توب 7» المعتمد على Arm. لكن إذا نجحت في تجاوز هذه العقبات، فإنك ستحصل بذلك على حاسوب محمول متين بتصميم جيد ونحافة فائقة يعتمد على نظام «ويندوز».



* «إتش بي بافيليون 14 بلس» HP Pavilion 14 Plus - أفضل كومبيوتر محمول للطلاب بسعر يقل عن 1000 دولار.



بوجه عام، يعتبر «إتش بي بافيليون 14 بلس» موائماً لاحتياجات الطلاب، لما يتميز به من هيكل معدني أنيق ومتين، بجانب عمر بطارية جيد، إضافة إلى خيارات تشكيل متعددة، وبأسعار مقبولة.



يتاح الكومبيوتر بمقاسي 14 و16 بوصة. وقد اختبرنا نموذج 14 بوصة، الذي يعتبر أفضل للطلاب الراغبين في حمل كومبيوترهم الخاص إلى الحرم الجامعي يومياً.



يضم «إتش بي» معالجات «إيه إم دي» و«إنتل»، ويمكن كذلك تزويده برسوم غرافيك للمبتدئين. وتتوفر العديد من الشاشات التي تناسب ميزانيتك، بينها تصميم بشاشة «أو إل إي دي» رائعة.



يبدأ السعر من 850 دولاراً، لكن غالباً ما يجري تخفيض السعر بمئات الدولارات. من جهتنا، نوصي بشراء طراز مزود شاشة «إو إل إي دي»، لو كانت ميزانيتك تسمح بذلك. في الإجمال، تضيف شاشة «إل أو إي دي» عالية الدقة 150 دولاراً إلى السعر ـ وهي تستحق ذلك.



* مجلة «سي نت»، خدمات «تريبيون ميديا». (الشرق الاوسط)