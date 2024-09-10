سامسونغ تكشف عن Galaxy Z Fold Slim وGalaxy S24 FE قريباً

كشفت تسريبات حديثة عن استعداد شركة "سامسونغ" لإطلاق إصدارين جديدين من هواتفها الذكية، حيث يشير التقرير إلى دخول الشركة في مرحلة تقديم تصميمات جديدة ومبتكرة في السوق.



هاتف Galaxy Z Fold Slim

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وفقًا لموقع "أندرويد هيدلاينز"، تستعد سامسونغ لإصدار هاتف Galaxy Z Fold Slim أو ربما يُطلق عليه Galaxy Z Fold Special Edition، والذي سيأتي بتصميم أنحف مقارنةً بإصدار Galaxy Z Fold 6. هاتف Galaxy Z Fold Slimوفقًا لموقع "أندرويد هيدلاينز"، تستعد سامسونغ لإصدار هاتف Galaxy Z Fold Slim أو ربما يُطلق عليه Galaxy Z Fold Special Edition، والذي سيأتي بتصميم أنحف مقارنةً بإصدار Galaxy Z Fold 6.

يتميز هذا الهاتف الجديد بسُمك 4.9 ملليمتر عند فتحه، و10.6 ملليمتر عند طيه، مما يجعله أكثر سهولة في الحمل مقارنةً بالإصدارات السابقة.



كما يُتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية ممتدة عند الطي تصل إلى 8 بوصات.

ورغم أن حجم الشاشة سيكون أصغر قليلاً، من المتوقع أن يظل معامل العرض ثابتًا مقارنةً بإصدار Fold 6.



وتكشف الصور المسربة عن تصميم مختلف للكاميرا الخلفية، حيث يبدو أن العدسات وهيكلها أكثر بروزًا، مع عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

كما يشير التصميم الجديد إلى تغييرات على ظهر الهاتف، حيث يظهر وكأنه يحمل تأثير فرشاة بارز، مما قد يضيف لمسة جمالية للهاتف، على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون غير ملحوظ عند استخدام الهاتف.



نسخة اقتصادية من Galaxy S24



من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن سامسونغ تستعد أيضًا لإصدار هاتف جديد من عائلة Galaxy S باسم Galaxy S24 FE.

من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع سوبر أموليد، وهي الأكبر مقارنةً بإصدارات هواتف سامسونج جلاكسي السابقة ضمن هذه الفئة.



يشير التقرير إلى أن هاتف Galaxy S24 FE قد يكون الخيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن إمكانيات رائدة بسعر أكثر اقتصادًا مقارنةً بإصدارات Galaxy S24 الرئيسية، خاصة مع شاشة بحجم مشابه لـ Galaxy S24 بلس.

من المتوقع أن يقدم هذا الهاتف توازنًا مثيرًا بين الأداء والسعر، مما يجعله مرشحًا قويًا لتحقيق نجاح كبير في سوق الهواتف الذكية.



موعد الإطلاق وتوقعات السوق



يُتوقع أن يتم إطلاق Galaxy Z Fold Slim بشكل حصري في الصين وكوريا الجنوبية خلال شهري أيلول تشرين الأول من العام الجاري، في حين من الممكن أن يشهد سوق الهواتف الرائدة استقبال Galaxy S24 FE قريبًا.