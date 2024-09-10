Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن Galaxy Z Fold Slim وGalaxy S24 FE قريباً

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1245209-638616012326665847.jpg
Doc-P-1245209-638616012326665847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تسريبات حديثة عن استعداد شركة "سامسونغ" لإطلاق إصدارين جديدين من هواتفها الذكية، حيث يشير التقرير إلى دخول الشركة في مرحلة تقديم تصميمات جديدة ومبتكرة في السوق.

هاتف Galaxy Z Fold Slim
Advertisement

وفقًا لموقع "أندرويد هيدلاينز"، تستعد سامسونغ لإصدار هاتف Galaxy Z Fold Slim أو ربما يُطلق عليه Galaxy Z Fold Special Edition، والذي سيأتي بتصميم أنحف مقارنةً بإصدار Galaxy Z Fold 6.
 
يتميز هذا الهاتف الجديد بسُمك 4.9 ملليمتر عند فتحه، و10.6 ملليمتر عند طيه، مما يجعله أكثر سهولة في الحمل مقارنةً بالإصدارات السابقة.

كما يُتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية ممتدة عند الطي تصل إلى 8 بوصات.
 
ورغم أن حجم الشاشة سيكون أصغر قليلاً، من المتوقع أن يظل معامل العرض ثابتًا مقارنةً بإصدار Fold 6.

وتكشف الصور المسربة عن تصميم مختلف للكاميرا الخلفية، حيث يبدو أن العدسات وهيكلها أكثر بروزًا، مع عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.
 
كما يشير التصميم الجديد إلى تغييرات على ظهر الهاتف، حيث يظهر وكأنه يحمل تأثير فرشاة بارز، مما قد يضيف لمسة جمالية للهاتف، على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون غير ملحوظ عند استخدام الهاتف.

نسخة اقتصادية من Galaxy S24

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن سامسونغ تستعد أيضًا لإصدار هاتف جديد من عائلة Galaxy S باسم Galaxy S24 FE.
 
من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة من نوع سوبر أموليد، وهي الأكبر مقارنةً بإصدارات هواتف سامسونج جلاكسي السابقة ضمن هذه الفئة.

يشير التقرير إلى أن هاتف Galaxy S24 FE قد يكون الخيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن إمكانيات رائدة بسعر أكثر اقتصادًا مقارنةً بإصدارات Galaxy S24 الرئيسية، خاصة مع شاشة بحجم مشابه لـ Galaxy S24 بلس.
 
من المتوقع أن يقدم هذا الهاتف توازنًا مثيرًا بين الأداء والسعر، مما يجعله مرشحًا قويًا لتحقيق نجاح كبير في سوق الهواتف الذكية.

موعد الإطلاق وتوقعات السوق

يُتوقع أن يتم إطلاق Galaxy Z Fold Slim بشكل حصري في الصين وكوريا الجنوبية خلال شهري أيلول تشرين الأول من العام الجاري، في حين من الممكن أن يشهد سوق الهواتف الرائدة استقبال Galaxy S24 FE قريبًا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2024-09-11
00:15 | 2024-09-11
14:59 | 2024-09-10
14:45 | 2024-09-10
13:25 | 2024-09-10
08:40 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24