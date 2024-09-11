إعداد "خفيّ" يطيل عمر بطارية آيفون!

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كشف خبير تقني إعدادًا "مخفيًا" في آيفون ادعى أنه يمكن أن يضاعف من عمر بطارية الجهاز تقريبًا، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.وقال هيربي جاسمين، مؤسس موقع Gotechtor التقني، إن الحيلة تكمن في تعديل ميزة Reduce White Point، أي "تقليل النقطة البيضاء" في الهاتف.وتمنح الميزة تعديلًا صغيرًا لشاشة الآيفون يقلل من الوهج ويخفت الألوان الأكثر سطوعًا. ويمكن للمستخدمين تحديد موقع تقليل النقطة البيضاء ضمن تطبيق الإعدادات على نظام iOS الخاص بآيفون.وقال جاسمين إنه "منذ أن قام بتغيير هذا الإعداد على هاتف آيفون، تم ملاحظة أن عمر شحن البطارية تضاعف تقريبًا مقارنة بما كان عليه من قبل"، مشيرًا إلى أنه كان يتصفح تطبيق الإعدادات عندما عثر على خيار "تقليل النقطة البيضاء"، الذي يضبط شدة الألوان على الشاشة عن طريق تعتيم الألوان الزاهية مثل الأخضر والأبيض والأصفر.أضاف جاسمين أن الهاتف يعمل تلقائيًا على تقليل الألوان الزاهية، ولكن يمكن للمستخدمين تعتيمها يدويًا لضبط شدتها بشكل أكبر.وأوضح أنه يجب على المستخدمين الانتقال إلى خيار حجم الشاشة والنص ضمن قسم إمكانية الوصول في الإعدادات للوصول إلى ميزة تقليل النقطة البيضاء.وأشار جاسمين إلى أنه يمكن أيضًا تخصيص تنشيط الميزة خلال ساعات معينة أو عند تمكين خيار التركيز على النوم، شارحًا أن "خفض النقطة البيضاء" سيساعد في الحفاظ على البطارية لأن جهاز آيفون سيستخدم طاقة أقل من خلال عدم الاضطرار إلى إبقاء الشاشة ساطعة كما هو معتادًا.واستطرد قائلًا إن تنشيط ميزة تقليل النقطة البيضاء يمكن أن يكون له تأثير إضافي يتمثل في تقليل إجهاد العين والتعب، فعندما تكون تكون الألوان على الهاتف أقل سطوعًا، خاصة في البيئات المظلمة، فإن ذلك يساعد في تخفيف إجهاد العين وتقليل كمية الضوء الأزرق المنبعث الذي يؤثر على جودة النوم.تستعد شركة آبل لتقديم آيفون 16 الجديد قريبًا، والذي من المتوقع أن يوفر عمر بطارية أفضل وشاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي OLED، التي تتميز بمزيد من الراحة للعينين بالمقارنة مع شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء LED السابقة.