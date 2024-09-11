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تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة هاتف "آيفون" الجديد... ما هي؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:38
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يتميّز "iPhone 16" الذي تم الكشف عنه مؤخراً، بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة وترقيات للكاميرا وزيادة في عمر البطارية، وهو متوفر بمجموعة من الألوان، ولكن تقديم زر جديد تماماً على حافة الجهاز، يثير حماس الناس بشكل أكبر.
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ويجب الضغط على زر الالتقاط مرة واحدة لفتح تطبيق الكاميرا لالتقاط الصور، أو تقديم ردود فعل باللمس، تماماً مثل وحدة التحكم في ألعاب الفيديو، "وفق ديلي ميل".
ووصف المعلقون زر السيلفي بأنه "مذهل"، و"أروع ميزة على الإطلاق"، لكن معجبين آخرين أعربوا عن مخاوفهم من أنه لن يعمل مع الحافظة. (الامارات 24)

 
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