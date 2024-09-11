ساعة "آبل" الجديدة... إليكم هذه الميزة المهمّة فيها

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أعلنت آبل عن ساعتها الذكية الجديدة "Apple Watch Series 10" التي تأتي بمجموعة من المزايا الجديدة، ومنها ميزة عزل الصوت التي تعمل على تحسين جودة الصوت في أثناء المكالمات الهاتفية.وتقول آبل إن المحرك العصبي المدمج في الجيل العاشر من ساعتها الذكية قادر على تقليل الضوضاء الخلفية في أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات FaceTime الصوتية، مما يجعل صوت المستخدم أكثر وضوحًا ونقاءً للطرف الآخر.وتعمل هذه الميزة بنحو فعّال حتى في البيئات الصاخبة، مثل الأماكن المفتوحة في يوم عاصف أو داخل المطاعم المزدحمة، وفقًا لما ذكرته الشركة. (العربية)