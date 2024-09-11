27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
3 مشكلات تجعل حذف الصفحة فى Word أمرًا صعبًا
Lebanon 24
11-09-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هناك بعض المشكلات التي تمنعك من حذف صفحة ورد لديك عند الرغبة فى حذفها لإنشاء صفحة جديدة، ومن أهم هذة المشكلات هى:
1 فواصل الأقسام: سيكون من الصعب حذف أي صفحة، حتى لو كانت فارغة، تحتوي على فواصل أقسام ، تخلص من فواصل الأقسام أولاً ثم حاول مرة أخرى.
Advertisement
2 فواصل الصفحات: كما هو الحال مع فواصل الأقسام، من المعروف أن فواصل الصفحات تسبب مشكلات، تعرف على كيفية إزالة فواصل الصفحات قبل محاولة إزالة الصفحة.
3 الجداول والصور: بسبب مشكلات التنسيق، غالبًا ما يترك برنامج Word مساحة أكبر مما قد تتوقعه بعد الصورة أو الجدول ، وإذا انتهى مستندك بجدول أو صورة، فهناك احتمال كبير أن تظهر صفحة فارغة "عالقة" في نهاية المستند، لمعرفة ما إذا كانت هذه هي مشكلتك، يمكنك حذف بضعة أسطر مؤقتًا ومعرفة ما إذا كانت الصفحة الفارغة تختفي.
وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، ففكر في التبديل من Microsoft Word إلى Google Docs حتى مجرد نسخ ولصق محتويات مستند Word الخاص بك في Google Docs يمكن أن يحل مشكلة حذف الصفحة. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
14:50 | 2024-09-10
10/09/2024 02:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفلت بطلاقها بطريقة غريبة.. فنانة لبنانية تتعرّض للهجوم شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
احتفلت بطلاقها بطريقة غريبة.. فنانة لبنانية تتعرّض للهجوم شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
14:27 | 2024-09-10
10/09/2024 02:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
05:00 | 2024-09-11
11/09/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
06:33 | 2024-09-11
11/09/2024 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:06 | 2024-09-11
ماسك: لن نصل إلى المريخ أبدا في هذه الحالة
09:08 | 2024-09-11
"سامسونغ" تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 30%
08:06 | 2024-09-11
موظف سابق في "آبل" يتحدّث عن "آيفون 16" ويُفجّر مفاجأة عنه... ماذا قال؟
06:52 | 2024-09-11
ساعة "آبل" الجديدة... إليكم هذه الميزة المهمّة فيها
05:38 | 2024-09-11
مفاجأة هاتف "آيفون" الجديد... ما هي؟
03:33 | 2024-09-11
5 شبكات تواصل اجتماعي بديلة تستحق التجربة.. ما هي؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
11/09/2024 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
11/09/2024 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
11/09/2024 21:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24