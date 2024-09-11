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تكنولوجيا وعلوم

3 مشكلات تجعل حذف الصفحة فى Word أمرًا صعبًا

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:00
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هناك بعض المشكلات التي تمنعك من حذف صفحة ورد لديك عند الرغبة فى حذفها لإنشاء صفحة جديدة، ومن أهم هذة المشكلات هى:
1 فواصل الأقسام: سيكون من الصعب حذف أي صفحة، حتى لو كانت فارغة، تحتوي على فواصل أقسام ، تخلص من فواصل الأقسام أولاً ثم حاول مرة أخرى.
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2 فواصل الصفحات: كما هو الحال مع فواصل الأقسام، من المعروف أن فواصل الصفحات تسبب مشكلات، تعرف على كيفية إزالة فواصل الصفحات قبل محاولة إزالة الصفحة.
3 الجداول والصور: بسبب مشكلات التنسيق، غالبًا ما يترك برنامج Word مساحة أكبر مما قد تتوقعه بعد الصورة أو الجدول ، وإذا انتهى مستندك بجدول أو صورة، فهناك احتمال كبير أن تظهر صفحة فارغة "عالقة" في نهاية المستند، لمعرفة ما إذا كانت هذه هي مشكلتك، يمكنك حذف بضعة أسطر مؤقتًا ومعرفة ما إذا كانت الصفحة الفارغة تختفي.
وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات، ففكر في التبديل من Microsoft Word إلى Google Docs حتى مجرد نسخ ولصق محتويات مستند Word الخاص بك في Google Docs يمكن أن يحل مشكلة حذف الصفحة. (اليوم السابع)
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