27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
YouTube Music يطرح تصميمًا جديدًا لصفحات الفنانين
Lebanon 24
11-09-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد وضع علامة على تشغيل حلقات البودكاست والبحث الصوتي، يطرح تطبيق YouTube Music تصميمًا جديدًا لصفحات الفنانين على نظامي التشغيل Android وiOS.
يبدأ إعادة التصميم هذه بمحاذاة اسم الفنان إلى اليسار بجانب عدد المشتركين وزر على شكل حبة دواء مناسب للمتابعة، مقابل ذلك توجد القدرة على بدء الراديو والتشغيل العشوائي، حيث اختبر تطبيق YouTube Music "التشغيل" في وقت سابق من هذا الشهر، ويتم الاستفادة من الأزرار الدائرية لأهداف اللمس الأصغر، وتظل بطاقة أحدث إصدار متاحة قبل الوصول إلى أفضل الأغاني وبقية الخلاصة.
Advertisement
إنه تحديث لطيف يجعل كل شيء يبدو أكثر إحكاما ويتناسب مع إعادة تصميم صفحات الألبومات وقوائم التشغيل في عام 2022، يعود تاريخ صفحة الفنان السابقة إلى عام 2019، على الرغم من أنها حصلت على تعديلات Material 3 لاحقًا.
إعادة تصميم صفحة الفنان هذه هي تحديث من جانب الخادم يتم طرحه على YouTube Music لنظامي التشغيل Android وiOS.
وفي الوقت نفسه، يحصل YouTube Music على ميزة "الشارات"، انقر فوق صورة ملفك الشخصي للعثور على القسم الجديد بين "ملخصك" و"العضويات المدفوعة"، حتى الآن، يرى الجميع "ليس لديك أي شارات حتى الآن".
يبدو أن هذا مرتبط بـ "ميزة" YouTube Premium الحالية التي تمنحك شارات بسيطة اعتمادًا على مقدار استخدامك للخدمة، ويجب أن يظهر هذا على صفحة ملف تعريف YouTube Music جنبًا إلى جنب مع إحصائيات الاستماع الأخرى. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
08:39 | 2024-09-11
11/09/2024 08:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة بعد مُغادرتها الـ"أم تي في".. أمل طالب تُوقّع عقداً مع هذه القناة وهذا ما قالته
06:33 | 2024-09-11
11/09/2024 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
Lebanon 24
إشارات تلقاها جنبلاط.. ماذا قصدَ بعبارة "الحرب لن تنتهي"؟
05:00 | 2024-09-11
11/09/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت غارة النبطية؟
Lebanon 24
ماذا كشفت غارة النبطية؟
02:15 | 2024-09-11
11/09/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
بالتفاصيل الدقيقة.. إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم
11:21 | 2024-09-11
11/09/2024 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2024-09-11
3 مشكلات تجعل حذف الصفحة فى Word أمرًا صعبًا
10:06 | 2024-09-11
ماسك: لن نصل إلى المريخ أبدا في هذه الحالة
09:08 | 2024-09-11
"سامسونغ" تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 30%
08:06 | 2024-09-11
موظف سابق في "آبل" يتحدّث عن "آيفون 16" ويُفجّر مفاجأة عنه... ماذا قال؟
06:52 | 2024-09-11
ساعة "آبل" الجديدة... إليكم هذه الميزة المهمّة فيها
05:38 | 2024-09-11
مفاجأة هاتف "آيفون" الجديد... ما هي؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
12/09/2024 03:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
12/09/2024 03:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
12/09/2024 03:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24