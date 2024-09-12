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تكنولوجيا وعلوم

سوني تكشف عن سعر ومواصفات "بلايستيشن 5 برو"

Lebanon 24
12-09-2024 | 01:00
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أعلنت شركة "سوني" اليابانية، بعد أشهر طويلة من الشائعات والتكهنات، عن إطلاق جهاز "بلايستيشن 5 برو"، الذي يأتي بتحديثات كبيرة في الأداء، إلى جانب تحسينات طفيفة في التصميم، مع الحفاظ على الهوية المميزة لمنتجاتها.
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ويأتي "بلايستيشن 5 برو" بترقية كبيرة في وحدة معالجة الرسومات (GPU)، إذ تحتوي على 67% وحدات حوسبة أكثر، وتقدّم ذاكرة أسرع بنسبة 28%، وفق بيان للشركة.

وتؤدي هذه التحسينات إلى زيادة سرعة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 45%، مما يوفر تجربة ألعاب أكثر سلاسة.
 
كما تم تزويد الجهاز بتقنية تتبُّع الأشعة المتقدمة، التي تتيح عرْض تأثيرات إضاءة ديناميكية أكثر تفصيلاً، فضلاً عن ميزة تحسين الجودة بالذكاء الاصطناعي لزيادة دقة التفاصيل.

ومن بين التحسينات الأخرى، هناك ميزة Game Boost، التي تُحسّن أداء الألعاب المتوافقة من PS4، إلى جانب تحسين جودة الصورة لبعض الألعاب القديمة.

كما يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 7 وVRR، وألعاب بدقة 8K.
 
وسيأتي الجهاز الجديد مع وحدة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 2 تيرابايت، بالإضافة إلى وحدة تحكم لاسلكية Dual Sense، ونسخة مثبتة مسبقاً من لعبة Astro’s Playroom مع كل عملية شراء للجهاز.

وسيصل الجهاز بدون قارئ أقراص، مع إمكانية شراء وحدة قارئ الأقراص المتاحة حالياً لجهاز PS5 بشكل منفصل.

وتشمل التحسينات الأخرى ميزة PS5 Pro Game Boost، التي يمكن أن تنطبق على أكثر من 8500 لعبة متوافقة مع الإصدارات السابقة من ألعاب PS4، القابلة للعب على PS5 Pro.
 
وقد تساعد هذه الميزة في تحسين أو تثبيت الأداء للألعاب المدعومة من PS4 وPS5. كما تتوفر ميزة تحسين جودة الصورة لألعاب PS4، مما يساعد في تحسين دقة العرض لبعض الألعاب المختارة من هذا الإصدار.

أما سعر "بلايستيشن 5 برو" فيبلغ 699 دولاراً، وسيكون متاحاً للطلبات المسبقة عبر موقع الشركة في 26 أيلول الجاري، على أن يصل الأسواق بدءاً من 7 تشرين الثاني المقبل. (الشرق) 
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