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تكنولوجيا وعلوم

لحل المشكلات الأكثر تعقيداً.. "أوبن إيه" آي تطلق "أو1" و "أو1-ميني"

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:00
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قالت شركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، الخميس، إنها ستطلق سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لقضاء المزيد من الوقت في المعالجة لحل المشكلات الصعبة.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي إن النماذج، التي أطلق عليها اسم أو1 وأو1-ميني يمكنها التفكير في المهام المعقدة وحل المشكلات الأصعب من النماذج السابقة في العلوم والتشفير والرياضيات.
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وسيتوفر النموذج أو1 في تشات جي.بي.تي وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به بدءا من اليوم الخميس.

وقالت أوبن إيه.آي "دربنا هذه النماذج على قضاء المزيد من الوقت في التفكير في المشكلات قبل الاستجابة لها، تماما كما يفعل الانسان. من خلال التدريب، يتعلمون تحسين عملية تفكيرهم وتجربة استراتيجيات مختلفة والتعرف على أخطائهم".
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