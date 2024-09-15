نموذج "Strawberry" الجديد من OpenAI يعزز تقييم الشركة إلى 150 مليار دولار

Advertisement

وكشفت بلومبرغ عن أن OpenAI تجري محادثات لجمع تمويل جديد، كجزء من تقييمها الأخير بقيمة 150 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الشركات الناشئة في العالم.وتسعى الشركة لجمع 6.5 مليار دولار من المستثمرين، إلى جانب 5 مليارات دولار عبر تسهيلات ائتمانية من البنوك.كشفت OpenAI عن عائلة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة أطلقت عليها اسم OpenAI o1، وهي مصممة لقضاء وقت أطول في التفكير قبل الرد على استفسارات المستخدمين.وسيزيد هذا التمويل من قيمة الشركة بنسبة 74% مقارنة بالتقييم السابق البالغ 86 مليار دولار الذي حصلت عليه في وقت سابق من هذا العام.وتأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجذبُه OpenAI في قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد النجاح الهائل لنموذج ChatGPT الذي جعل الشركة واحدة من أبرز اللاعبين في المجال.تأتي التقارير الجديدة بعد أسبوعين تقريباً من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية يكشف عن اهتمام كبير من عمالقة التقنية أبل وإنفيديا ومايكروسوفت لتصدر قائمة المستثمرين المساهمين في دورة استثمارية جديدة في OpenAI.كشفت تقارير حديثة معلومات جديدة بشأن مشروع Strawberry (الفراولة) السري لشركة OpenAI، والذي يتوقع أن يكون الإصدار الخامس من ChatGPT.وقد يكون اهتمام أبل بالاستثمار بشكل أكبر في OpenAI منطقياً، خاصة بعد إعلان عملاق الآيفون شراكته مع شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال تقديم منصة ChatGPT كجزء من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence على أجهزة أبل الذكية في حزيران، والتي ستبدأ في الوصول لعموم المستخدمين بداية من تشرين الأول على iOS 18 مع هواتف آيفون 16 الجديدة وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، إلى جانب جميع أجهزة آيباد وماك العاملة بمعالجات أبل بداية من شريحة معالج M1 والأحدث من ذلك. (الشرق)