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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تُطوّر ساعة ذكية للأطفال

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:38
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تعمل شركة آبل حاليًا على تطوير إصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch SE بهيكل مصنوع من البلاستيك لجعلها أرخص ثمنًا وأكثر جاذبية لصغار السن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه القيود على استخدام الأطفال الهواتف الذكية في المدارس، إذ تسعى آبل إلى طرح ساعتها المفترضة كبديل مناسب للأطفال.
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ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فما زالت ساعة Apple Watch SE البلاستيكية قيد التطوير. (العربية)
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