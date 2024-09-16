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تكنولوجيا وعلوم

عطل مفاجئ يصيب تطبيق غوغل.. ملايين مستخدمي أندرويد عاجزون عن البحث!

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:19
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عانى ملايين مستخدمي أجهزة أندرويد في كافة أنحاء العالم عطلًا مفاجئًا في تطبيق غوغل الأساسي، إذ توقف التطبيق عن العمل بنحو متكرر عند محاولة إجراء بحث.

وأفاد المستخدمون بظهور رسالة خطأ تفيد بـ "توقف تطبيق غوغل عن العمل"، مما حال دون قدرتهم على استخدام محرك البحث عبر هواتفهم الذكية منذ يوم السبت الماضي.
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وتأثرت بهذا العطل أجهزة عديدة تعمل بإصدارات مختلفة من نظام أندرويد، ومنها أجهزة غوغل بكسل وسامسونغ غالاكسي وغيرها.

ومن جانبها، أعلنت شركة غوغل رسميًا حدوث "اضطراب في الخدمة" يؤثر في عدد كبير من المستخدمين، وأكدّت الشركة أنها تعمل جاهدة لتحديد سبب المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.

ولم تكشف غوغل عن السبب الدقيق وراء هذا العطل حتى الآن، ولكن المستخدمين واجهوا العديد من المشكلات، ومنها تعطل التطبيق بنحو متكرر، وعند محاولة فتح التطبيق، يعود المستخدم إلى الشاشة الرئيسية فورًا.

ولاحظ المستخدمون أيضًا عدم عمل مزايا البحث الصوتي و Google Discover المدمجة في واجهات بعض الأجهزة، لكن بعض الخدمات الأخرى مثل المساعد الشخصي وعدسة غوغل والبحث عبر متصفح كروم لم تتأثر بالمشكلة.

وتسبب هذا العطل في إزعاج كبير للمستخدمين الذين يعتمدون بنحو كبير على التطبيق في حياتهم اليومية. وحتى إيجاد حل نهائي للمشكلة، يمكن للمستخدمين استخدام متصفح كروم للبحث عبر الإنترنت كحل مؤقت.

وفي تطوّر أخير، حدّثت الشركة الصفحة التي خصصتها للمشكلة عبر موقعها الرسمي مشيرةً إلى حل المشكلة، ونصحت المستخدمين الذين ما زالوا يعانون المشكلة بضرورة حذف بيانات تطبيق غوغل عبر تطبيق الإعدادات. (العربية) 
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