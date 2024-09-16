26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
عطل مفاجئ يصيب تطبيق غوغل.. ملايين مستخدمي أندرويد عاجزون عن البحث!
Lebanon 24
16-09-2024
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عانى ملايين مستخدمي أجهزة أندرويد في كافة أنحاء العالم عطلًا مفاجئًا في تطبيق غوغل الأساسي، إذ توقف التطبيق عن العمل بنحو متكرر عند محاولة إجراء بحث.
وأفاد المستخدمون بظهور رسالة خطأ تفيد بـ "توقف تطبيق غوغل عن العمل"، مما حال دون قدرتهم على استخدام محرك البحث عبر هواتفهم الذكية منذ يوم السبت الماضي.
Advertisement
وتأثرت بهذا العطل أجهزة عديدة تعمل بإصدارات مختلفة من نظام أندرويد، ومنها أجهزة غوغل بكسل وسامسونغ غالاكسي وغيرها.
ومن جانبها، أعلنت شركة غوغل رسميًا حدوث "اضطراب في الخدمة" يؤثر في عدد كبير من المستخدمين، وأكدّت الشركة أنها تعمل جاهدة لتحديد سبب المشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.
ولم تكشف غوغل عن السبب الدقيق وراء هذا العطل حتى الآن، ولكن المستخدمين واجهوا العديد من المشكلات، ومنها تعطل التطبيق بنحو متكرر، وعند محاولة فتح التطبيق، يعود المستخدم إلى الشاشة الرئيسية فورًا.
ولاحظ المستخدمون أيضًا عدم عمل مزايا البحث الصوتي و Google Discover المدمجة في واجهات بعض الأجهزة، لكن بعض الخدمات الأخرى مثل المساعد الشخصي وعدسة غوغل والبحث عبر متصفح كروم لم تتأثر بالمشكلة.
وتسبب هذا العطل في إزعاج كبير للمستخدمين الذين يعتمدون بنحو كبير على التطبيق في حياتهم اليومية. وحتى إيجاد حل نهائي للمشكلة، يمكن للمستخدمين استخدام متصفح كروم للبحث عبر الإنترنت كحل مؤقت.
وفي تطوّر أخير، حدّثت الشركة الصفحة التي خصصتها للمشكلة عبر موقعها الرسمي مشيرةً إلى حل المشكلة، ونصحت المستخدمين الذين ما زالوا يعانون المشكلة بضرورة حذف بيانات تطبيق غوغل عبر تطبيق الإعدادات. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل منزلهما الفخم.. شاهدوا ماذا فعل ناصيف زيتون مع زوجته دانييلا رحمة تحت المطر (فيديو)
Lebanon 24
من داخل منزلهما الفخم.. شاهدوا ماذا فعل ناصيف زيتون مع زوجته دانييلا رحمة تحت المطر (فيديو)
00:25 | 2024-09-16
16/09/2024 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في عام 2025.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في عام 2025.. هل أنت من بينها؟
01:59 | 2024-09-16
16/09/2024 01:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين الخصوصية؟".. ملكة جمال لبنان السابقة العروس مايا رعيدي تنشر صورا جريئة من شهر العسل!
Lebanon 24
"وين الخصوصية؟".. ملكة جمال لبنان السابقة العروس مايا رعيدي تنشر صورا جريئة من شهر العسل!
01:42 | 2024-09-16
16/09/2024 01:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزلهما في اليونان.. صورة رومانسية تجمع الفنان راغب علامة وزوجته
Lebanon 24
من داخل منزلهما في اليونان.. صورة رومانسية تجمع الفنان راغب علامة وزوجته
02:51 | 2024-09-16
16/09/2024 02:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كوميدي لبناني شهير يدخل القفص الذهبي.. وهذه "عروسته" كاتيا (فيديو)
Lebanon 24
كوميدي لبناني شهير يدخل القفص الذهبي.. وهذه "عروسته" كاتيا (فيديو)
23:00 | 2024-09-15
15/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:05 | 2024-09-16
ساعة Apple Watch SE البلاستيكية.. أبل تقدم نسخة أرخص وأكثر متانة للأطفال
11:10 | 2024-09-16
تيك توك في مواجهة الدستور.. هل سينجح في إيقاف الحظر الأميركي؟
10:01 | 2024-09-16
اليابان تُلغي إطلاق قمر صناعي للاستطلاع
08:30 | 2024-09-16
العلماء كشفوا السرّ... لماذا اهتزّت الأرض لـ9 أيّام؟
07:28 | 2024-09-16
"أونور" تكشف عن هاتفها الجديد "HONOR Magic V3"
05:38 | 2024-09-16
"آبل" تُطوّر ساعة ذكية للأطفال
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24