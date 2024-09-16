Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ساعة Apple Watch SE البلاستيكية.. أبل تقدم نسخة أرخص وأكثر متانة للأطفال

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1247473-638621216684088968.png
Doc-P-1247473-638621216684088968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل شركة أبل حاليًا على تطوير إصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch SE بهيكل مصنوع من البلاستيك لجعلها أرخص ثمنًا وأكثر جاذبية لصغار السن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه القيود على استخدام الأطفال الهواتف الذكية في المدارس، إذ تسعى أبل إلى طرح ساعتها المفترضة كبديل مناسب للأطفال.
Advertisement

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فما زالت ساعة Apple Watch SE البلاستيكية قيد التطوير.

وأفادت الوكالة بأن أبل تواجه تحديات تتعلق بالتحول من الألمنيوم إلى البلاستيك بسبب تكاليف الإنتاج وجودة المواد، لكن المشروع يمضي قدمًا، ومن المتوقع إطلاق الساعة العام المقبل.

وتستخدم ساعة أبل Apple Watch SE 2 الحالية معالجًا من عام 2022، لذا من المتوقع أن يضم الإصدار الجديد معالجًا أسرع لتحسين الأداء.

ويتماشى استخدام البلاستيك مع إستراتيجية أبل لتقديم نسخة للأطفال أرخص ثمنًا من ساعة SE، لأن استعمال مادة أرخص قد يسهم في خفض السعر، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للآباء، ويمكن أن يوفر الهيكل البلاستيكي متانة أكبر لمقاومة الصدمات.

وأكدّت بلومبرغ أن فرق التصنيع في أبل تعمل بجد للتغلب على التحديات المرتبطة بالتحول إلى البلاستيك.
 
وبفضل خبرة أبل الطويلة في تطوير منتجات عالية الجودة وحل المشكلات التصنيعية، فمن المتوقع أن تتمكن الشركة من معالجة أي مشكلات مع ضمان تقديم منتج مميز.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإصدار البلاستيكي في توسيع نطاق ساعات أبل الذكية لتلبية احتياجات جمهور أوسع من المستهلكين، ويمكن للنسخة الرخيصة من Apple Watch SE أن تجذب المشترين ذوي الميزانيات المحدودة أو الآباء الذين يبحثون عن جهاز مناسب لأطفالهم على حدٍ سواء.

وتأتي تلك التقارير بعد أن أطلقت غوغل ساعتها الذكية الموجهة للأطفال Fitbit Ace LTE بواجهة ومزايا مُخصصة وخيارات متنوعة للتحكم الأبوي. (العربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:19 | 2024-09-16
11:10 | 2024-09-16
10:01 | 2024-09-16
08:30 | 2024-09-16
07:28 | 2024-09-16
05:38 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24