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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تُطلق Mate XT Ultimate.. جهاز قابل للطي يثري تجربة المستخدم بشاشة عملاقة وابتكارات متقدمة!

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:00
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تزامنا مع إعلان آبل عن هواتف آيفون الجديدة كشفت هواوي عن هاتف جديد قابل للطي سيقلب الموازين في عالم الأجهزة المحمولة.

أكثر ما يميز هاتف Mate XT Ultimate الجديد هو شاشة Tri-foldable LTPO OLED العملاقة التي يمكن طيها في ثلاث طبقات، والتي أتت بمقاس 10.2 بوصة، دقة عرضها (2232/3184) بيكسل، وترددها 120 هيرتز.
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وهيكل الهاتف أتى مقاوما للرطوبة والغبار، أبعاده (156.7/219/3.6) ملم، وزنه 298 غ.

يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج Kirin 9010، ومعالج رسوميات Maleoon 910، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.


وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميغابيكسل، فيها مستشعر ليزري لتحديد المسافات، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، تقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تدعم تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن العكسي. (روسيا اليوم) 
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