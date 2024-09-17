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تكنولوجيا وعلوم

شركة Lava تكشف عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
17-09-2024 | 01:30
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كشفت شركة Lava الهندية عن هاتفها الجديد الذي صمم ليعمل مع شبكات 5G، وسيطرح بسعر منافس.
 
وحصل هاتف Blaze 3 5G على هيكل بتصميم أنيق، أبعاده (164.3/76.2/8.6) ملم، وزنه 201 غ.
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وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.56 بوصة، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 267 بيكسل/الإنش تقريبا، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وجاءت الكاميرا الأساسية للجهاز ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته Lava بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرحه بسعر 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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