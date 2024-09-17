Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سهم أبل يتراجع بعد خيبة أمل مبيعات "آيفون 16"..انخفاض بنسبة 12% في الأسبوع الأول

Lebanon 24
17-09-2024 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1247940-638622069090514592.jpg
Doc-P-1247940-638622069090514592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هوى سهم أبل، بعد تقارير أفادت بأن الطلب على هاتفها الجديد "آيفون 16" أقل بكثير من التوقعات، حيث كان السهم يتداول عند مستويات 223 دولارا يوم 13 أيلول، فيما وصل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 215.3 دولارا.
Advertisement

كشفت التقارير الصادرة أن مبيعات "آيفون 16" الجديد في الأسبوع الأول من إطلاقه جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بنسبة 12% بالمقارنة مع الأسبوع الأول من إطلاق آيفون 15 العام الماضي.

وتمثلت العوامل الرئيسية لضعف الطلب في أن الهاتف الجديد لم يأت بميزات جديدة أو مختلفة كلياً عن الهاتف السابق.

وحتى نقطة التحول بالنسبة لأبل وهي "Apple Intelligence" لن تكون موجودة في الهاتف الجديد أثناء بيعه في المتاجر في الـ20 من الشهر الحالي، بل سيتم إطلاقها في تشرين الأوّل القادم بحسب ما ذكرت الشركة يوم أمس عند إطلاقها لتحديث النظام الجديد iOS 18 والذي سيكون متاحاً للهواتف التي تم إطلاقها منذ عام 2018 حتى الآن.

ولن تكون "Apple Intelligence" في الصين حتى عام 2025، في وقت تشهد فيه أبل منافسة قوية من الشركات الصينية التي تنازعها على الحصة السوقية في السوق الصينية.

وتراجع سهم أبل بنحو 2.4% بعد هذه التقارير، لكنه مرتفع منذ بداية العام بنسبة 12.4%.

ويترقب المستثمرون نتائج الشركة المالية للربع المالي الرابع والتي ستصدر في السابع من تشرين ثاني المقبل. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:35 | 2024-09-17
16:02 | 2024-09-17
09:47 | 2024-09-17
07:14 | 2024-09-17
04:46 | 2024-09-17
03:30 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24