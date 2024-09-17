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تكنولوجيا وعلوم
سهم أبل يتراجع بعد خيبة أمل مبيعات "آيفون 16"..انخفاض بنسبة 12% في الأسبوع الأول
Lebanon 24
17-09-2024
|
14:48
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هوى سهم أبل، بعد تقارير أفادت بأن الطلب على هاتفها الجديد "آيفون 16" أقل بكثير من التوقعات، حيث كان السهم يتداول عند مستويات 223 دولارا يوم 13 أيلول، فيما وصل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 215.3 دولارا.
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كشفت التقارير الصادرة أن مبيعات "آيفون 16" الجديد في الأسبوع الأول من إطلاقه جاءت أقل من التوقعات، وانخفضت بنسبة 12% بالمقارنة مع الأسبوع الأول من إطلاق آيفون 15 العام الماضي.
وتمثلت العوامل الرئيسية لضعف الطلب في أن الهاتف الجديد لم يأت بميزات جديدة أو مختلفة كلياً عن الهاتف السابق.
وحتى نقطة التحول بالنسبة لأبل وهي "Apple Intelligence" لن تكون موجودة في الهاتف الجديد أثناء بيعه في المتاجر في الـ20 من الشهر الحالي، بل سيتم إطلاقها في تشرين الأوّل القادم بحسب ما ذكرت الشركة يوم أمس عند إطلاقها لتحديث النظام الجديد iOS 18 والذي سيكون متاحاً للهواتف التي تم إطلاقها منذ عام 2018 حتى الآن.
ولن تكون "Apple Intelligence" في الصين حتى عام 2025، في وقت تشهد فيه أبل منافسة قوية من الشركات الصينية التي تنازعها على الحصة السوقية في السوق الصينية.
وتراجع سهم أبل بنحو 2.4% بعد هذه التقارير، لكنه مرتفع منذ بداية العام بنسبة 12.4%.
ويترقب المستثمرون نتائج الشركة المالية للربع المالي الرابع والتي ستصدر في السابع من تشرين ثاني المقبل. (العربية)
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