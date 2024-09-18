"جيمس ويب" يكشف أمراً مهمّاً عن الثقوب السوداء

اكتشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أول دليل على أن الانبعاثات الناجمة عن الثقوب السوداء الفائقة الكتلة الواقعة في المجرات القديمة تحمل كميات كبيرة من الغاز البارد إلى الوسط بين المجرات.



وقال الأستاذ في جامعة "كامبريدج" روبيرتو مايولينو:" لقد افترضنا منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء لها تأثير كبير على مظهر المجرات، وأنها تلعب دورا مهما في وقف عملية تكوين النجوم، ولكن قبل إجراء تلك الدراسات مع "جيمس ويب" لم نتمكن من تأكيد هذه الفرضية بشكل مباشر. وكان هذا الاكتشاف بمثابة تأكيد آخر على أن إطلاق "جيمس ويب" جاء كقفزة كبيرة في دراسة الكون المبكر وتطوره". (روسيا اليوم)

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