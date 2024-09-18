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تكنولوجيا وعلوم

مسبار فضائي صيني يرصد صورة للقمر بالأشعة السينية

Lebanon 24
18-09-2024 | 08:15
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أفادت صحيفة الشعب الصينية، أن العلماء تلقوا لأول مرة صورة بالأشعة السينية للقمر بمساعدة مسبار فضائي صيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسبار "آينشتاين" للأشعة السينية، أرسل في مهرجان منتصف الخريف صورة بالأشعة السينية للقمر من الفضاء. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها علماء الصين جهازا فضائيا محليا للحصول على صورة للقمر بالأشعة السينية. (روسيا اليوم)
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مسبار فضائي صيني يرصد صورة للقمر بالأشعة السينية
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