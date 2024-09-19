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تكنولوجيا وعلوم

"آيفون 16 في روسيا".. طريقة غير تقليدية لتجاوز حظر أبل!

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:00
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فتحت شركات تجزئة روسية الحجز المسبق لأحدث هاتف آيفون وسط تحايل على حظر فرضته شركة أبل على التصدير لروسيا، مما يمنح المستهلكين فرصة الطلب المسبق للأجهزة لكن بسعر يزيد مئات الدولارات عن السعر في الولايات المتحدة.
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وأوقفت شركة أبل جميع مبيعات منتجاتها في روسيا في آذار 2022 وأوقفت خدمات مثل أبل باي ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كما أن عقوبات فرضتها دول غربية سعت إلى الحد من صادرات التكنولوجيا إلى روسيا.

وسيتعين على الروس شراء آيفون 16 بأسعار تزيد مئات الدولارات مقارنة مع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وتلجأ علامات تجارية أجنبية أوقفت صادراتها إلى روسيا إلى طرق غير مباشرة الآن للوصول إلى المستهلكين، عادة عبر بلدان لم تفرض عقوبات على روسيا مثل تركيا وكازاخستان والصين والهند والإمارات.

ولم تتمكن رويترز من تحديد المسار الذي ستسلكه هواتف آيفون الجديدة للوصول إلى روسيا.

ولا تزال السلع والتكنولوجيا الغربية تحظى بشعبية كبيرة في روسيا، وهو ما يشكل نقطة ضعف محتملة ترغب موسكو في تقليصها من خلال الإنتاج المحلي.

وطلب الكرملين من المسؤولين التوقف عن استخدام هواتف آيفون، قائلا إن استخبارات غربية اخترقت هواتفهم باستخدام برامج مراقبة. وتنفي شركة أبل هذه الاتهامات. (سكاي نيوز عربية)
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