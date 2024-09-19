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تكنولوجيا وعلوم
واتساب تختبر مزايا جديدة.. إمكانية الإشارة إلى الأصدقاء في تحديثات الحالة
Lebanon 24
19-09-2024
|
23:00
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بدأت واتساب اختبار مزايا جديدة في تحديثات الحالة داخل التطبيق، وستمكن هذه المزايا المستخدمين من الإشارة إلى جهات الاتصال داخل الحالات، وكذلك إمكانية إعادة نشرها.
ووفقًا لما رُصد في الإصدارات التجريبية الأخيرة للتطبيق، أضافت واتساب ميزة الإشارة (mention)، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية وضع إشارات لأصدقائهم في تحديثات الحالة، على غِرار ما يحدث في تطبيق إنستغرام، وذلك من خلال استخدام علامة “@” متبوعة بجهة الاتصال المُراد الإشارة إليها.
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وعند الإشارة إلى جهة اتصال، ستتلقى إشعارًا بذلك، وسيكون بإمكان جهة الاتصال إعادة نشر الحالة عبر حساباتهم عبر زر إعادة النشر الذي سيظهر بجانب صندوق الرد عند مشاهدة الحالة التي وردت فيها الإشارة.
وعلى عكس إنستغرام، ستظل هوية منشئ الحالة الأصلية مخفية عندما تُعيد جهة الاتصال المُشار إليها نشر الحالة، كما لن تكون جهة الاتصال المُشار إليها مرئية لمشاهدي الحالة، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.
جدير بالذكر أن واتساب سوف يرسل إشعارًا لجهة الاتصال التي أُشير إليها في تحديث الحالة، وستتمكن من رؤية الحالة حتى إذا كانت مستثناة من رؤية تحديثات الحالة الأخرى عبر إعدادات الخصوصية.
وما زالت المزايا الجديدة من واتساب قيد الاختبار، ولم تحدد المنصة بعدُ موعدًا رسميًا لإطلاقها لكافة المستخدمين، إذ تعتاد المنصة اختبار المزايا الجديدة لمدد زمنية متفاوتة قبل إطلاقها على نطاق واسع للمستخدمين الذين يزيد عددهم على ملياري مستخدم حول العالم.
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