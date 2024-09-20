كويكب على شكل "حبة فول سوداني" يمر بجوار الأرض.. هل يشكل خطورة؟

مر كويكب غريب الشكل، بدا وكأنه حبة فول سوداني كبيرة الحجم، بالقرب من الأرض، يوم 16 أيلول.



وأظهرت سلسلة من الصور التي تم الحصول عليها بواسطة رادار Goldstone Solar System التابع لشبكة Deep Space Network بالقرب من بارستو كاليفورنيا، الكويكب القريب من الأرض 2024 ON قبل يوم واحد من اقترابه الشديد من كوكبنا.



ومر الكويكب بالأرض على مسافة 620 ألف ميل (مليون كم)، أي نحو 2.6 ضعف المسافة بين القمر والأرض.

It’s a bird, it’s a plane, it’s a… peanut? 🥜



This nutty asteroid is about as long as the Eiffel Tower is tall. It was imaged by our Goldstone radar as it safely passed Earth at a distance of 2.8M miles (4.6M km). https://t.co/66hy0ehsPe



(P.S. it's #NationalPeanutDay!) pic.twitter.com/WlxoIFx2IM — NASA JPL (@NASAJPL) September 13, 2024 Advertisement

وتم اكتشاف الكويكب القريب من الأرض بواسطة مسبار "أطلس" (ATLAS) الممول من وكالة ناسا على ماونا لوا في هاواي في 27 تموز، ويشبه شكله حبة الفول السوداني، مثل الكويكب 2024 JV33 الذي اقترب من الأرض قبل شهر.



ومن المحتمل أن يكون 2024 ON ثنائيا متصلا، مع فصين مستديرين، أحدهما أكبر بنحو 50% من الآخر، يفصل بينهما رقبة واضحة.



وبحسب صور الرادار، فإن طوله يبلغ نحو 755 قدما (350 مترا). ويمكن رؤية معالم يزيد عرضها عن 12.3 قدما (3.75 مترا) على السطح.



ويُصنف هذا الكويكب على أنه يحتمل أن يكون خطيرا، ولكنه لا يشكل خطرا على الأرض في المستقبل المنظور. (روسيا اليوم)