تحديثات جديدة في VK Messenger.. تحسينات عملية وميزات مبتكرة

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشبكة فإن إصدار"VK messenger" المخصص للحواسب تم تعديله وتجهيزه بواجهات استخدام جديدة كليا، وازدادت سرعة التحميل فيه بنسبة 30%.ومع التحديثات الجديدة باتت عمليات استخدام التطبيق أبسط وأسهل، وأضيفت على واجهات الاستخدام عناصر جديدة لتسهيل عملية التحكم بميزات التطبيق، وأصبحت عناصر التطبيق شبيهة بتلك الموجودة في"تليغرام".ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها التطبيق أيضاً ميزة "تشفير الرسائل النصية"، وميزة تساعد على إرسال الرسائل التي يتم حذفها في المستقبل بعد فترة زمنية يحددها المرسل، كما أضيفت خيارات إلى التطبيق توسع إمكانيات التحكم بألوان وعناصر واجهات المراسلة.ويوفر هذا التطبيق إمكانية التحكم بإعدادات الخصوصية فيه كإخفاء وقت آخر ظهور للمستخدم على سبيل المثال، أو تحديد عرض بيانات الحساب الإلكتروني على التطبيق، كما يمكن للمستخدم تحديد الخلفيات وأحجام الخطوط في كل نافذة مراسلة له مع جهات الاتصال. (روسيا اليوم)