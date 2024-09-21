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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات منافسة.. هواوي تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد

Lebanon 24
21-09-2024 | 08:00
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كشفت هواوي عن حاسب MatePad 12 X الجديد الذي صممته لينافس أحدث حواسب سامسونغ وآبل.
 
ويأتي الحاسب بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (270/183/5.9) ملم، وزنه 555 غ.
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وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 12 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.
 
ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج Kirin T90A، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلة 256 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي بمنفذ USB Type-C 3.1، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهزته ببوصلة إلكترونية، وبطارية Li-Po بسعة 10100 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)
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