بمواصفات منافسة.. هواوي تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد

كشفت هواوي عن حاسب MatePad 12 X الجديد الذي صممته لينافس أحدث حواسب سامسونغ وآبل.



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وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 12 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي. ويأتي الحاسب بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن ومحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (270/183/5.9) ملم، وزنه 555 غ.وشاشته جاءت من نوع IPS LCD، مقاسها 12 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج Kirin T90A، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلة 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.



ودعمته هواوي بمنفذ USB Type-C 3.1، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهزته ببوصلة إلكترونية، وبطارية Li-Po بسعة 10100 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط. (روسيا اليوم)