مايكروسوفت تطلق تطبيقاً لتشغيل ويندوز على أجهزة ios وأندرويد





التطبيق، الذي كان قيد الاختبار لمدة عام تقريباً، يعمل كنقطة مركزية للوصول إلى نسخ ويندوز عن بُعد مخزنة في الحوسبة السحابية، وذلك عبر خدمات مثل Windows 365، وAzure Virtual Desktop، وRemote Desktop، مما يتيح للمستخدمين تشغيل نظام ويندوز من أي جهاز.

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التطبيق يوفر واجهة قابلة للتعديل لتناسب وتلبي احتياجات المستخدم، وتقدم دعماً لاستخدام شاشات متعددة، وإمكانية واستخدام الأجهزة الطرفية مثل كاميرات الويب والطابعات وأجهزة التخزين لتعمل وكأنها متصلة مباشرة بالحاسوب السحابي.





وعلى الرغم من أن التطبيق يستهدف بشكل أساسي الحسابات المرتبطة بالعمل والمدارس، إلا أنه يعكس خطوة أخرى في خطط مايكروسوفت طويلة المدى لتحويل نظام ويندوز بالكامل إلى السحابة، مع التركيز على تقديم خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التنقل بين الأجهزة. أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيقاً جديداً يتيح تشغيل نسخة من نظام ويندوز على مختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة "ماك" و"آيفون" و"آيباد" وأجهزة أندرويد ومتصفحات الويب.التطبيق، الذي كان قيد الاختبار لمدة عام تقريباً، يعمل كنقطة مركزية للوصول إلى نسخ ويندوز عن بُعد مخزنة في الحوسبة السحابية، وذلك عبر خدمات مثل Windows 365، وAzure Virtual Desktop، وRemote Desktop، مما يتيح للمستخدمين تشغيل نظام ويندوز من أي جهاز.التطبيق يوفر واجهة قابلة للتعديل لتناسب وتلبي احتياجات المستخدم، وتقدم دعماً لاستخدام شاشات متعددة، وإمكانية واستخدام الأجهزة الطرفية مثل كاميرات الويب والطابعات وأجهزة التخزين لتعمل وكأنها متصلة مباشرة بالحاسوب السحابي.وعلى الرغم من أن التطبيق يستهدف بشكل أساسي الحسابات المرتبطة بالعمل والمدارس، إلا أنه يعكس خطوة أخرى في خطط مايكروسوفت طويلة المدى لتحويل نظام ويندوز بالكامل إلى السحابة، مع التركيز على تقديم خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التنقل بين الأجهزة.

يتوفر التطبيق الآن على متجر مايكروسوفت لأجهزة ويندوز، وكذلك على متجر أبل لأجهزة macOS وiOS وiPadOS. كما أن نسخة أندرويد متاحة أيضاً في الوضع التجريبي العام.



الأجهزة السحابية

تعد هذه النسخة الموحدة من التطبيق تحسيناً كبيراً مقارنة بتطبيقات مايكروسوفت السابقة التي كانت تتيح الاتصال بأجهزة الكمبيوتر عن بُعد، مثل تطبيق Remote Desktop Connection الذي ظل متاحاً منذ عقود على أنظمة ويندوز. ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين، الانتقال بسلاسة بين الحسابات المختلفة، مع تجربة محسنة لأولئك الذين يستخدمون خدمات سحابية متعددة للوصول إلى بيئات عملهم.



على الرغم من عدم وجود خطط حالية لدعم الحسابات الشخصية في هذا التطبيق، إلا أن هناك توقعات بأن تسعى مايكروسوفت إلى تقديم نسخة من Windows 365 للمستهلكين العاديين، حيث تخطط الشركة لنقل تجربة ويندوز بالكامل إلى السحابة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أجهزتهم الشخصية من أي مكان وباستخدام أي جهاز.



يُذكر أن عرض معلوماتي ظهر من داخل مايكروسوفت، في مستندات دعوى هيئة التجارة الفيدرالية ضد مايكروسوفت بشأن مخاوف احتكار سوق البرمجيات، أوضح أن الشركة ترى أن مستقبل نظام تشغيلها يكمن في بث نسخة ويندوز مباشرة لأي جهاز، مما يقدم طفرة في تجارب المستخدمين الرقمية، حسبما نقل موقع "ذا فيرج".