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تكنولوجيا وعلوم
تحسين الإرشادات لسلوك المسار الصحيح.. هذا جديد خرائط "غوغل"
Lebanon 24
24-09-2024
|
07:55
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تعمل خرائط Google وAndroid Auto على تحديث نظام الملاحة لتحسين توجيه المسار أثناء القيادة.
وكما رصده موقع 9to5Google، فقد تم طرح التحديث دون الكثير من الضجة، وهو يعمل على توسيع لوحة توجيه المسار التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الأسهم البيضاء التي تظهر على خلفية خضراء عندما يتعلق الأمر بمسارات متعددة.
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وتم توسيع هذه اللوحة بحيث يسهل عليك رؤية الأسهم وعدد المسارات التي تتعامل معها. فطالما أنك تتجه حاليًا إلى وجهة ما، فسيتم وضعك في المسار الصحيح للانعطاف أو الخروج التالي.
ولقد كانت شركة غوغل تعمل على دفع سلسلة ثابتة من التحديثات في الأشهر الأخيرة، في بعض الأحيان جنبًا إلى جنب مع الإعلان الرسمي عن التغييرات. (TechRadar)
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