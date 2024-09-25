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تكنولوجيا وعلوم
ميزة طال انتظارها.. هذا ما يحضر له واتساب
Lebanon 24
25-09-2024
|
03:34
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أطلق تطبيق واتساب تحديثاً جديداً عبر برنامج Google Play Beta، إذ يقدم ميزة أمان جديدة تحمل اسم Block messages from unknown accounts، والتي تهدف إلى حظر الرسائل الواردة من حسابات غير معروفة.
أصبحت الميزة متاحة حالياً لبعض مستخدمي النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن يتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وبحسب تقرير موقع "WABetaInfo"، تتيح للمستخدمين القدرة على حظر الرسائل بشكل تلقائي من الحسابات غير المعروفة التي ترسل كميات كبيرة من الرسائل في فترة قصيرة.
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ولتفعيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الخصوصية في واتساب، واختيار تبويب "إعدادات متقدمة Advanced"، ومنها خيار Block unknown account messages.
وبمجرد تفعيل هذا الخيار، سيتم حظر الرسائل تلقائياً من الحسابات غير المعروفة إذا تجاوزت عدداً كبيراً من الرسائل، مما يوفر حماية أفضل من الرسائل المزعجة، أو الضارة.
ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة لا تحظر جميع الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة، بشكل عشوائي، ولكن تستهدف فقط الحسابات التي ترسل عدداً كبيراً من الرسائل في وقت قصير، مما يتيح للمستخدمين الاستمرار في تلقي الرسائل المهمة من جهات الاتصال غير المعروفة، مع حماية أجهزتهم من الرسائل المزعجة.
بالإضافة إلى ذلك، يرفع النظام الحظر تلقائياً عندما يعود معدل الرسائل إلى الوضع الطبيعي، ما يضمن عدم حظر جميع الحسابات بشكل دائم، وإنما فقط الحسابات التي تُظهر سلوكاً مريباً.
ويوصي "واتساب" المستخدمين بتفعيل هذه الميزة إذا اكتشف المستخدم تلقي العديد من الرسائل من حسابات غير معروفة، إذ سيساهم ذلك في الحماية من محاولات التصيد الإلكتروني، أو الرسائل المزعجة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الطرح التدريجي، وهي متاحة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتحديث التطبيق إلى الإصدار الأخير من متجرGoogle Play.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مساعي خدمة التراسل الفوري نحو الحد من النشاط المزعج لمستخدمي التطبيق، وتعتبر الخطوة الثانية من نوعها التي يتم الكشف عنها خلال شهر واحد.
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