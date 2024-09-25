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تكنولوجيا وعلوم
"OpenAI" تعزز "ChatGPT" بخاصية الصوت.. بداية جديدة لعالم الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
25-09-2024
|
15:45
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أطلقت شركة OpenAI مساعداً صوتياً جديداً طال انتظاره لجميع المستخدمين المشتركين في الخدمة المدفوعة لروبوت الدردشة الخاص بمنصة ChatGPT، بعد أربعة أشهر من كشف شركة الذكاء الاصطناعي عن الميزة لأول مرة في حدث إطلاق المنتج.
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قالت الشركة الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو، الثلاثاء، إنها بدأت في طرح الخدمة، المعروفة باسم الوضع الصوتي المتقدم، لمشتركي "ChatGPT PLUS"، ومستخدمي خدمة ChatGPT for teams للشركات.
وقالت الشركة إن مستخدمي خدمتي "إنتبرايز" (Enterprise)، و"إديو" (Edu) المدفوعتين سيبدأون في الوصول إلى تلك الميزة الأسبوع المقبل.
كانت OpenAI كشفت عن المساعد الصوتي لأول مرة في مايو، حيث أظهرت كيف يمكنه الرد بسرعة على المطالبات المكتوبة والمرئية بصوت منطوق، ولكن في الشهر التالي، أجلت الشركة إطلاق تلك الميزة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالسلامة. وفي يوليو، طرحتها لعدد محدود من عملاء "ChatGPT PLUS".
بعد ذلك التأخير، أوضحت OpenAI أن المنتج لن يكون قادراً على محاكاة الطريقة التي يتحدث بها الآخرون، وقالت الشركة أيضاً إنها أضافت مرشحات جديدة للتأكد من قدرة البرنامج على اكتشاف ورفض بعض طلبات إنشاء موسيقى أو أشكال أخرى من الصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر.
مع ذلك، يفتقر المساعد الصوتي الجديد إلى بعض القدرات التي كانت OpenAI أظهرتها سابقاً. على سبيل المثال، لا يستطيع برنامج الدردشة حالياً الوصول إلى ميزة "رؤية الكمبيوتر"، التي تسمح له بتقديم تعليقات منطوقة حول حركات رقص الشخص عن طريق استخدام كاميرا هاتفه الذكي.
وكجزء من التوسع في الطرح، قالت OpenAI إنها تضيف 5 أصوات جديدة إلى الميزة، ليصل العدد الإجمالي للاختيارات الصوتية المتاحة للمستخدمين إلى 9، مع خيارات تحمل أسماء غامضة متعلقة بالطبيعة مثل "آربور" (Arbor) و"سبروس" (Spruce) و"مابل" (Maple).
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