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تكنولوجيا وعلوم
HP تعلن عن حاسب متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
26-09-2024
|
00:50
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كشفت HP عن حاسبها المحمول الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حصل حاسب OmniBook Ultra Flip على هيكل مميز التصميم وزنه 1.35كغ، وشاشة OLED لمسية، مقاس 14 بوصة يمكن تحريكها بزاوية 360 درجة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كما جهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
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يعمل الحاسب بمعالجات Intel Core Ultra 200V وUltra 5 226Vو Ultra 9 288V التي تطورها Intel، والتي يمكنها العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستطرحها مايكروسوفت قريبا.
وجهّز بذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 16 و32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تبدأ من 512 غيغابايت وتصل إلى 2 تيرابايت.
وأشارت HP إلى أن ميزات الذكاء الصناعي التي سيحصل عليها هذا الحاسب ستساعد المستخدمين على توليد الصور وترجمة النصوص، كما جهّز ببطارية تكفيه ليعمل 20 ساعة تقريبا بالشحنة الكاملة، وسيطرح للبيع على مواقعها الرسمية بأسعار تبدأ من 1450 دولارا. (روسيا اليوم)
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