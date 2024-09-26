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تكنولوجيا وعلوم

فوق أنتاركتيكا.. ثقب الأوزون أصبح أصغر حجما

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:31
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قال العلماء إن أحداث الاحتباس الحراري المفاجئة والنادرة في أنتاركتيكا ربما تكون قد أخرت ظهور ثقب الأوزون الذي يظهر فوق القارة المتجمدة في هذا الوقت من كل عام.
 
وأشار العلماء إلى أن أحداث الاحتباس الحراري ربما أثرت على دوامة من الرياح المعروفة باسم الدوامة القطبية الجنوبية، والتي أثرت بدورها على تكوين ثقب الأوزون.
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وكتب باحثون من خدمة مراقبة الغلاف الجوي كوبرنيكوس، وهي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تقدم تحليلات وتوقعات يومية بشأن الغلاف الجوي للأرض، في بيان: "بدلا من السلوك النموذجي، الذي يتعمق تدريجيا خلال شهر آب، لم يتطور ثقب الأوزون حتى نهاية الشهر".
 
وأشار الباحثون إلى أنه إذا استمرت البلدان في احترام الحظر المفروض على المواد المستنفدة للأوزون، فمن الناحية النظرية ينبغي أن يتعافى الثقب في غضون أربعة عقود تقريبا. وأضافوا: "في غضون ذلك، سوف يتأثر حجم وسلوك ثقب الأوزون بالتقلبات الجوية ومصادر المواد المستنفدة للأوزون البشرية والطبيعية وتأثيرات تغير المناخ". (روسيا اليوم) 
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