أولى نظارات "ميتا" بتقنية الواقع المعزز.. تعرفوا على مميزاتها

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وأكد مارك زوكربيرغ أن "أورايون" تعتبر النظارة الأكثر تطوراً على الإطلاق في تاريخ الشركة وسوق النظارات الذكية، لأنها "تعمل على تحقيق المعادلة الصعبة، عبر تقديم تجربة AR كاملة في هيكل صغير وخفيف الوزن". كشفت شركة ميتا نموذج نظارتها التجريبية الأولى "Orion"، والتي وصفها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ بأنها أول نظارة حقيقية معتمدة على الواقع المعزز من تطوير الشركة، وذلك خلالها حدثها الإعلامي الأخير "Connect 2024" في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.وأكد مارك زوكربيرغ أن "أورايون" تعتبر النظارة الأكثر تطوراً على الإطلاق في تاريخ الشركة وسوق النظارات الذكية، لأنها "تعمل على تحقيق المعادلة الصعبة، عبر تقديم تجربة AR كاملة في هيكل صغير وخفيف الوزن".

وتتميز النظارة بأكثر شاشات الواقع المعزز تقدماً، إذ تقدم مجال رؤية يبلغ نحو 70 درجة، وهو الأكبر حتى الآن مقارنة بحجم النظارة.

وصُنع إطار النظارة من مادة المغنسيوم، لضمان تقديم هيكل خفيف الوزن وعملي وقوي في الوقت ذاته للاستخدام اليومي.



أما العدسات فهي مصنعة من مادة سيليكون كربيد، وهي مزيج من الكربون والسليكون، والتي تتيح زاوية رؤية 70 درجة.



وتستخدم ميتا أجهزة عرض uLED صغيرة للغاية، وفعالة في استهلاك الطاقة.

وتحتوي النظارة على سبع كاميرات وأجهزة استشعار صغيرة مدمجة في إطار النظارة.



وهذه المستشعرات العديدة التي تحتويها النظارة، تتيح دقة فائقة في رصد حركة الأيدي وإدراك العالم حول المستخدم، ويساعد على فهم إيماءات يد المستخدم عند التفاعل معها، إلى جانب دعم الذكاء الاصطناعي برؤية أوضح للعالم، ليكون مستعداً لتقديم جميع المعلومات للمستخدم حولها فور حاجته إليها.

وأضافت ميتا أيضاً إلى النظارة إمكانية إجراء مكالمات الفيديو والصوت، وكذلك التراسل النصي الفوري، إلى جانب إمكانية خوض تجارب رقمية تفاعلية بين اثنين من المستخدمين، سواء في نفس المكان أو عن بعد، وذلك يتضمن الألعاب والتفاعل مع العناصر الرقمية المختلفة.

كذلك أضافت إمكانية إجراء مكالمات فيديو باستخدام نموذج رقمي مجسم Avatar بهيئة المستخدم الحقيقية، لتظهر في صورة نسخة 3D مجسمة للوجه تظهر داخل النظارة أو بالحجم الطبيعي الكامل للجسم.