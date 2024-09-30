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تكنولوجيا وعلوم
أبل تطلق أيفون 16 فى 21 دولة إضافية
Lebanon 24
30-09-2024
|
02:00
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أعلنت شركة أبل عن آيفون 16 في وقت سابق من هذا الشهر، ووصلت الهواتف الجديدة إلى المتاجر في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان يوم الجمعة الماضي 20 أيلول، والآن، تقدم آبل آيفون 16 إلى 21 دولة إضافية
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، بدأت الطلبات المسبقة على آيفون 16 في 13 أيلول في مناطق مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين وفرنسا والهند واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة، بينما تم الإطلاق الرسمي في 20 أيلول.
وفي نفس اليوم، فتحت آبل الطلبات المسبقة في أكثر من 20 دولة أخرى، والآن، ستتوفر أيضًا في هذه الدول هواتف آيفون 16 وآيفون 16 برو الجديدة في المتاجر.
تتضمن قائمة الدول التي ستحصل على آيفون 16 اليوم البرازيل وجورجيا وماكاو وفيتنام، وتختلف الأسعار لكل دولة، وإلى جانب هواتف آيفون الجديدة، تطلق آبل أيضًا ملحقات جديدة في هذه الدول.
(اليوم السابع)
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