تقرير يكشف: قيمة "إكس" تراجعت بنحو 80 % عما كانت عليه قبل ماسك

كشفت تقديرات شركة الاستثمار العملاقة Fidelity، عن أن قيمة منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المعروفة سابقاً باسم «تويتر» تقل بنحو 80 في المائة عما كانت عليه قبل عامين عندما اشتراها المياردير إيلون ماسك، وفقاً لتقرير لشبكة "سي إن إن".

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لم تعد «إكس» تُتداول علناً بعد أن دفع ماسك 44 مليار دولار لتحويلها إلى شركة خاصة في تشرين الأول عام 2022.

ومع ذلك، تكشف شركة Fidelity عما تعتقد أنها قيمة أسهمها في «إكس»، وتعمل هذه التقديرات كمقياس دقيق لصحة الشركة بشكل عام.

بحلول نهاية أغسطس (آب)، بلغت قيمة هذه الأسهم 4.2 مليون دولار فقط، وفقاً لتحليل من قبل صندوق Blue Chip Growth Fund التابع لشركة Fidelity.

يمثل هذا التقدير الجديد انخفاضاً بنسبة 24 في المائة في القيمة عن تقديرات الشركة حتى نهاية تموز. ويمثل ذلك انخفاضاً مذهلاً بنسبة 79 في المائة عن 19.66 مليون دولار، قيمة الأسهم في تشرين الاول 2022 عندما استحوذ ماسك على المنصة.

وتشير التقديرات الجديدة للشركة إلى اعتقادها أن قيمة «إكس» الآن تبلغ 9.4 مليار دولار فقط، وهو ما يختلف تمامًا عن مبلغ 44 مليار دولار الذي دفعه ماسك.



بالمقابل، يقول محللون آخرون إن انخفاض السعر يعكس على الأرجح تقلص عائدات الإعلانات في الشركة، التي لم تعد تنشر مقاييس مالية ربع سنوية علناً. (الشرق الاوسط)