آيفون SE 4 بلا زر وآيفون 17 بزر جديد.. وسعر اقتصادي!

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تستعد شركة أبل لإطلاق نسخة جديدة من هاتف آيفون SE، الذي من المتوقع أن يكون دون الزر التقليدي على الواجهة الأمامية، في إطار جهود الشركة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية ذات الفئة السعرية الاقتصادية.وأفادت بلومبرغ، بأن النسخة الجديدة تحمل الاسم الرمزي V59، متوقعة الإعلان عنها أوائل العام المقبل، إلى جانب طرازات محدثة من أجهزة iPad.ومن المتوقع أن يشهد الهاتف تغييرات جذرية في التصميم، تتمثل في شاشة كاملة دون أزرار مادية، شبيهة بتصميم آيفون 14، وهو ما يمثل تغييراً كبيراً في التصميم الحالي المستند إلى آيفون 8، ومن المتوقع أن يبلغ سعره نحو 429 دولاراً، ما يجعله منافساً قوياً في مواجهة الهواتف العاملة بنظام أندرويد منخفضة التكلفة، لا سيما في الأسواق الآسيوية مثل الصين.وتوقع التقرير تزويد الهاتف بتقنية Apple Intelligence، وهي مجموعة من الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تتضمنها أيضاً هواتف آيفون 16 والنسخ الأعلى من آيفون 15.هذا التحديث يمثل خطوة هامة من أبل لاستعادة حصتها في سوق الهواتف منخفضة التكلفة، التي فقدت جزءاً منها لصالح شركات مثل هواوي وشاومي.في سياق متصل، قال مدون تقني يدعى ماجين بو، عبر منصة "إكس"، إن أبل تستعد لتقديم مفاجأة جديدة في هاتف iPhone 17 Air، وهو إصدار جديد متوقع وصوله لأول مرة، العام المقبل، موضحاً أن الشركة تختبر زراً جديداً ربما يحل محل أزرار التحكم في الصوت وزر الاختصارات Actions Button.