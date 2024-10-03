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تكنولوجيا وعلوم
تحديث ضخم لنظارات ميتا الذكية الجديدة.. تعرف عليه
Lebanon 24
03-10-2024
|
13:00
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تطرح شركة ميتا بعض الميزات التي تم الإعلان عنها مسبقًا لنظاراتها الذكية Ray-Ban التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، ومنها التعرف على مكان ركن سيارتك ولكن تحتاج هذة الميزة إلى ترجمة للغات متعددة يتم طرحها قريبا .
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وتتضمن التحديثات أيضا الرسائل الصوتية وأجهزة ضبط الوقت والتذكيرات ، ويمكن أيضًا استخدام النظارات لجعل Meta AI تتصل برقم هاتف أو تمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ، وأظهر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ميزات التذكيرات الجديدة كوسيلة للعثور على سيارتك في مرآب للسيارات في صورة حقيقية على إنستجرام ، وأحد الإغفالات الملحوظة في هذا التحديث هي ميزة الترجمة المباشرة، لكن Bosworth لم يشارك جدولًا زمنيًا للوقت الذي ستكون فيه هذه الميزة جاهزة.
وقد تصدرت نظارات ميتا الذكية عناوين الأخبار مرة واحدة اليوم بعد أن استخدمها طالبان من جامعة هارفارد لفحص الغرباء بشكل أساسي ، وكان الجمع بين تقنية التعرف على الوجه ونموذج معالجة اللغة الكبير قادرًا على الكشف عن العناوين وأرقام الهواتف وتفاصيل أفراد الأسرة وأرقام الضمان الاجتماعي الجزئية.
(اليوم السابع)
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