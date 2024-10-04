لتمديد مهمتها في الفضاء.. ناسا تطفئ هذه الأداة

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أوقف مهندسو ناسا تشغيل إحدى أدوات العلوم في "فوياجر 2" بسبب انخفاض إمدادات الطاقة على المركبة الفضائية أثناء استكشافها للفضاء السحيق.وانطلقت "فوياجر 2" إلى الفضاء في 20 آب 1977 وغادرت النظام الشمسي في 5 تشرين الثاني 2018. وهي حاليا على بعد 20.5 مليار كم (12.8 مليار ميل) من الأرض وتستخدم أربع أدوات علمية لدراسة الفضاء خارج الغلاف الشمسي، فقاعة تأثير الشمس حول النظام الشمسي.وتعتقد ناسا أن "فوياجر 2" لديها طاقة كافية لمواصلة تشغيل أداة علمية واحدة حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، لكن القيام بذلك يتطلب تحديد أي من أدواتها الأخرى يجب إيقاف تشغيلها.وحاول المتخصصون في المهمة تأخير إيقاف تشغيل الأداة حتى الآن لأن "فوياجر 2" و"فوياجر 1" هما المسباران الوحيدان النشطان لدى البشرية في الفضاء البينجمي، على بعد أكثر من 20.5 مليار كم (12.8 مليار ميل) من الأرض، ما يجعل أي بيانات يجمعانها فريدة من نوعها.وحتى الآن، تم إلغاء تنشيط ستة من أصل 10 أدوات أولية للمركبة الفضائية. والآن، أصبح فقدان الأداة السابعة أمرا لا مفر منه، حيث تعرض جهاز علم البلازما في المركبة الفضائية لخطر كبير، ففي 26 أيلول أصدر المهندسون الأمر بإيقاف تشغيل جهاز علم البلازما.وكانت هذه الأداة حاسمة في اكتشاف الانخفاض في الجسيمات المشحونة من الشمس، ما أشار إلى أن "فوياجر 2" قد عبرت الحدود بين الغلاف الشمسي والفضاء بين النجوم في عام 2018.وكتب مسؤولون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، والذي يشرف على المهمة، في بيان: "يراقب مهندسو المهمة دائما التغييرات التي يتم إجراؤها على عمليات المركبة الفضائية التي يبلغ عمرها 47 عاما بعناية للتأكد من أنها لا تولد أي آثار ثانوية غير مرغوب فيها. وأكد الفريق أن أمر إيقاف التشغيل تم تنفيذه دون وقوع حوادث وأن المسبار يعمل بشكل طبيعي".