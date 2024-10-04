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تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة لمستخدمي آيفون تقلق منصات التواصل الإجتماعي!

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:36
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أتاحت شركة أبل لمستخدمي هواتف آيفون، إمكانية تقييد وصول منصات التواصل الاجتماعي إلى جهات الاتصال لديهم، وذلك عبر تغيير بسيط أدخلته الشركة على نظام iOS 18، ما أثار قلقاً لدى مطوري تلك التطبيقات.

التغيير الذي أدخلته أبل على نظام التشغيل الجديد (iOS 18) أدخل ميزة التحكم في جهات الاتصال التي يرغب المستخدم في مشاركتها مع تطبيقات التواصل الاجتماعي.
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يرتبط هذا التغيير بميزة "مزامنة جهات الاتصال"، وهي ميزة أساسية ساهمت في صعود العديد من التطبيقات الاجتماعية مثل: إنستغرام، وواتساب، وسناب شات، إذ سمحت تلك الميزة لمطوري التطبيقات بربط المستخدمين، بسرعة، مع جهات اتصالهم، ما ساعد على تحقيق نمو سريع، وانتشار واسع لهذه التطبيقات.

لكن الآن، وبعد تحديث iOS 18، يشعر بعض المطورين بالقلق من أن هذا التغيير قد يعوق قدرتهم على تحقيق النمو اللازم للمنافسة في السوق.

عندما قدمت أبل الميزة الجديدة في iOS 18، أصبح من الممكن للمستخدمين اختيار مشاركة جهات اتصال محددة مع التطبيقات، بدلاً من مشاركة جميع جهات الاتصال دفعة واحدة.

ورغم أنها تعزز من خصوصية المستخدمين، إلا أن هذه الميزة تضع عائقًا أمام التطبيقات الناشئة التي تعتمد، بشكل كبير، على ميزة الوصول المباشر لقائمة جهات الاتصال المسجلة على هواتف المستخدمين بالكامل، للعثور على أصدقائهم على المنصة، وتحقيق التواصل بينهم بسهولة.

وفي تقدير نيكيتا بير، أحد مؤسسي التطبيقات الشهيرة الموجهة للشباب، في تصريح لـ"نيويورك تايمز"، فإن هذا التغيير الذي أدخلته أبل يعد "نهاية العالم" بالنسبة للتطبيقات الاجتماعية المبنية على التواصل بين الأصدقاء، مشيراً إلى أن التطبيقات الجديدة قد تكون "ميتة منذ الولادة". 

ومع أن هذا الوصف يبدو مبالغاً فيه، إلا أن التأثير الفعلي للتغيير قد يكون ملموساً بالنسبة للشركات الناشئة التي تسعى لربط مستخدميها الجدد مع جهات الاتصال بسرعة.
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