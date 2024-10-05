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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تكشف عن أداة ذكاء اصطناعي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-10-2024 | 01:00
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أكدت شركة ميتا المالكة لفيسبوك أمس الجمعة أنها أنشأت نموذج ذكاء اصطناعي جديدا أطلقت عليه اسم (موفي جين) يمكنه إنشاء مقاطع مصورة مصحوبة بالصوت لتبدو واقعية وفقا لطلبات المستخدم.

وقالت ميتا إن بإمكان هذا النموذج منافسة أدوات من شركات ناشئة رائدة في مجال إنشاء الوسائط مثل أوبن إيه.آي وإليفن لابز.
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وتضمنت عينات من إنتاج موفي جين كشفت عنها ميتا مقاطع مصورة لحيوانات تسبح وتطفو، وأخرى تستخدم صورا حقيقية لأشخاص لتصويرهم وهم مثلا يرسمون على قماش.

وأفادت ميتا في منشور على مدونتها بأن موفي جين يمكنه أيضا إنشاء موسيقى خلفية وتأثيرات صوتية متزامنة مع عرض محتوى المقطع المصور، مع إمكانية استخدام الأداة لإجراء تعديلات على المقاطع.

وفي أحد المقاطع من إنتاج موفي جين، طلبت ميتا من الأداة وضع كرات تستخدم للزينة في يدي رجل يركض بمفرده في الصحراء، بينما في مقطع آخر غيرت موقف سيارات حيث كان رجل يتزلج على أرض جافة إلى أخرى تغطيها بركة مياه.

ووفق ميتا فإن مدة المقطع المصور الذي ينتجه موفي جين يمكن أن تصل إلى 16 ثانية بينما يمكن أن يصل طول المقطع الصوتي إلى 45 ثانية.(سكاي نيوز)


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