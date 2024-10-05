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تكنولوجيا وعلوم

خلل تقني يزيل حسابات وقنوات على يوتيوب.. والمنصة تتدخل

Lebanon 24
05-10-2024 | 08:00
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أكدت منصة يوتيوب أنها أصلحت خطأً تقنيًا تسبب بإزالة آلاف الحسابات والقنوات، إذ صُنّفت تلك الحسابات بنحو غير صحيح على أنها تنشر محتوىً احتياليًا أو رسائل غير مرغوب فيها.

وبدأت المشكلة يوم الخميس الماضي، عندما اشتكى مستخدمون عاديون غير منشئي محتوى، ومنهم أصحاب الاشتراكات المأجورة، من فقدانهم الوصول إلى محتوى يوتيوب.
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وفي النهاية، أكدّت يوتيوب وجود المشكلة في منشور لها عبر منتدى الدعم الفني، وأعلنت أن الفرق المعنية تعمل على استعادة كافة الحسابات والقنوات التي أُزيلت عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى إعادة الوصول إلى الاشتراكات المأجورة مثل بريميوم وميوزيك والتلفاز.

وأوضحت يوتيوب أن الخطأ أثّر أيضًا في قوائم التشغيل، التي لم تُستعَد في بعض الأحيان حتى بعد إعادة الحسابات.

وطالب العديد من المستخدمين في التعليقات بأن تحقق يوتيوب أيضًا في مقاطع الفيديو التي أُزيلت. لكن المنصة قدّمت فقط تطمينات بشأن توفير الإصلاحات للمستخدمين المتضررين.
 
وقالت يوتيوب: “إذا أُزيلت قناتك عن طريق الخطأ وأُعيدت، فقد تلاحظ فقدان بعض المحتوى، مثل قوائم التشغيل. لا تقلق؛ هذا مجرد تأخير، وسوف يُستعاد كل المحتوى قريبًا”.(العربية)
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