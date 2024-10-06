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تكنولوجيا وعلوم
تلغرام" تسعى لإنشاء منافس لـ"يوتيوب" عبر مسابقة لمطوري iOS
Lebanon 24
06-10-2024
|
02:00
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تعتزم شركة "تلغرام" إنشاء نظير لـ"يوتيوب" داخل تطبيق المراسلة الخاص بها، وقد أعلنت الشركة على قناة "Telegram Contests" عن مسابقة لمطوري iOS لإنشاء خدمة استضافة الفيديو.
وقالت القناة التي يعلن فيها فريق "تلغرام" عن مسابقات البرمجة: "يعلن "تلغرام" عن مسابقة لمطوري iOS لإنشاء مشغل وسائط من الصفر".
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وأشاروا إلى أن الموقع يجب أن يدعم التبديل التلقائي واليدوي بين تدفقات الفيديو المتاحة بحسب النطاق الترددي للشبكة.
وأضافوا أن مشغل الوسائط يجب أن يحل محل AVPlayer المستخدم حاليا في تطبيق "تلغرام".
كما أكد البيان أنه يجب ألا يتسبب الإصدار النهائي في حدوث مشكلات في الأداء أو عدم استقرار التطبيق أو تشغيل الوسائط.
وستستمر المسابقة حتى 25 تشرين الأول، وسيتم الإعلان عن النتائج في نوفمبر، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار، ويمكن للجميع المشاركة وقد يكون لدى الفائزين فرصة لمواصلة التعاون مع "تلغرام".
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