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تكنولوجيا وعلوم
كيفية حذف أو إخفاء الدردشات في Microsoft Teams
Lebanon 24
07-10-2024
|
03:22
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تعد "مايكروسوفت تيمز" منصة رائعة لإجراء اجتماعات العمل، وتتميز هذه المنصة بأدوات المراسلة التعاونية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الملفات، وهي بمثابة متجر شامل لكل من يعمل في المكتب أو في المنزل أو في بيئة مختلطة.
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ولكن أي شخص لديه تاريخ طويل في استخدام Microsoft Teams سيخبرك بمدى ازدحام مخزون الرسائل لديك، ولحسن الحظ، يعد حذف هذه الرسائل وإخفائها أمرًا سهلاً نسبيًا.
على الرغم من عدم وجود طريقة لحذف محادثة بأكملها تحتوي على رسائل متعددة، إلا أنه يمكنك حذف الدردشات الفردية ضمن سلسلة المحادثة تلك.
الخطوة 1: افتح محادثة وحدد رسالة بالضغط بزر الماوس الأيمن عليها، ويمكنك أيضًا فتح نفس القائمة من خلال تحديد زر المزيد من الخيارات والذي يظهر على شكل ثلاث نقاط بجوار ردود الفعل التعبيرية بعد التمرير فوق محادثة معينة.
الخطوة 2: حدد حقل الحذف.
سيتم الآن استبدال رسالتك بـ "تم حذف هذه الرسالة"، إلى جانب زر التراجع ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا عندما تضغط عن طريق الخطأ على الخيار الخاطئ في القائمة المنسدلة.
(اليوم السابع)
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