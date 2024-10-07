مميزات حماية جديدة من غوغل للمحافظة على بياناتك

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أفادت التسريبات بأن غوغل تعمل على ميزة جديدة لهواتف أندرويد تتيح حماية بيانات المستخدمين عند تعرض هواتفهم للسرقة، مثل قفل اكتشاف السرقة وقفل الجهاز غير المتصل والقفل عن بُعد، إلى جانب ميزات أخرى ليست جديدًا تمامًا، ومع ذلك، فإن قفل اكتشاف السرقة وقفل الجهاز غير المتصل هما وظائف جديدة تمامًا تم الإعلان عنهما في مايو وتزيد من أمان البيانات.وتعد ميزة Theft Detection Lock أو قفل اكتشاف السرقة هو الأكثر حداثة على الإطلاق، كما أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار الجهاز للكشف عن الحركات الشائعة المرتبطة بالسرقة، فعلى سبيل المثال، إذا سحب شخص ما الهاتف من يدك وبدأ في الجري، يمكنه اكتشاف الحركات المتعلقة بالدراجة أو السيارة، وسيتم يقفل الهاتف تلقائيًا ويمنع الوصول إلى تطبيقاتك وبياناتك.من ناحية أخرى، تقفل ميزة "Offline Device Lock" قفل الجهاز غير المتصل، جهازك عندما يحاول اللص إبقاء هاتفك غير متصل لفترات طويلة.أما بالنسبة لـ Remote Lock، فهو يسمح لك بقفل هاتفك عن بُعد فقط باستخدام رقم هاتفك في حالة إيقاف تشغيل ميزة Find My Device أو عدم تمكنك من تسجيل الدخول إلى حسابك في غوغل للقيام بذلك بنفسك.ولا يزال من غير الواضح أي الهواتف ستزودها غوغل بالميزات الجديدة. (اليوم السابع)