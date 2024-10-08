أبل تكشف موعد إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي لمستخدمي آيفون

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تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الأول من مزايا الذكاء الاصطناعي على هواتف آيفون، بحلول 28 تشرين الأول الجاري، وذلك عبر تحديث iOS 18.1، وفق "بلومبرغ".بحسب الوكالة، تعمل أبل على اختبار مختلف مزايا الذكاء الاصطناعي، وتتأنى في وصولها إلى هواتف المستخدمين للتأكد من حل أي مشكلة تقنية قد تظهر عند الاستخدام، وللتأكد من قدرة خوادمها الخاصة على إجراء عمليات معالجة بيانات المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.وأشار مارك جورمان، المحرر التقني في "بلومبرغ" إلى أن التحديث القادم سيتضمن مجموعة من المزايا الذكية، مثل تلخيص الإشعارات، والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية إنشاء الصور عبر خدمة Image Playground.وتوقع تقرير سابق من "بلومبرغ" وصول عدد من مزايا إصدار "سيري" المزوّدة بالذكاء الاصطناعي مع إصدار iOS 18.3، بدلاً من وصولها جميعاً مع iOS 18.4، مما يرجح قدومها لهواتف آيفون التي تدعم تشغيل iOS 18 بحلول يناير المقبل، على أن تكتمل التجربة بحلول آذار 2025.ويعتبر الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية الذي تعتمد عليه أبل حالياً لتطوير مختلف أجهزتها الذكية، بما في ذلك نظارتها Apple Vision Pro، والتي من المتوقع أن تضيف الشركة إلى جانبها نظارة جديدة تعمل بالكامل بتقنية الواقع المعزز بحلول 2026.في تسريب من المدون التقني JukanLoServe، فإن أبل تخطط لاستخدام تقنية MicroLED لتصنيع شاشة النظارة الذكية القادمة للواقع المعزز، والتي ستكون مدمجة داخل عدساتها.تعد تقنية MicroLED بمثابة إضافة قوية لشاشات الأجهزة الذكية، فهي تقدم درجة سطوع فائقة مع دقة في عرض درجات الأسود المختلفة، ولكن عادة ما كانت تلك التقنية باهظة الثمن في تطبيقها. كذلك، لم يكن من المعتاد رؤيتها مستخدمة في الأجهزة المحمولة بعد انتشار استخدامها في شاشات التلفزيونات الذكية منذ 2022.أشار التسريب كذلك إلى أن أبل تستهدف طرح ساعة Apple Watch Ultra جديدة بحلول 2026، مستخدمة تقنية MicroLED المتطورة في شاشاتها.